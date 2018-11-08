Lüleburgaz Kaymakamı Kaya'ya Ziyaret

MHP Lüleburgaz İlçe Başkanlığına atanan İlkay Karataş, Lüleburgaz Kaymakamı Mustafa Kaya'yı ziyaret etti.

Ülkü Ocakları yönetiminin de yer aldığı ziyarette, Kaymakam Kaya ile tanışan yönetim kurulu üyeleri, yapacakları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Karataş, ziyarette yaptığı konuşmada, kendilerini güler yüzle ve samimi bir şekilde karşılayan Kaya'ya teşekkür etti.

İlçedeki vatandaşların sorunlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Karataş, bir kişiye dahi yardımcı olmanın kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

Devlet yetkilileri ve siyasi partilerin var oluşlarının millete hizmet olduğunu aktaran Karataş, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti.

Kaymakam Kaya da MHP İlçe Başkanlığına atanan Karataş ve tüm yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.