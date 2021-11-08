KIRKLARELİ - Lüleburgaz'ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Eski Hükümet Konağı önündeki tören, Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kurugül ile Belediye Başkanı Murat Gerenli'nin, Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Belediye Başkanı Gerenli, ilçenin kurtuluşunun heyecanını ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Özgür ve bağımsız bireyler olarak bizler, aklın ve bilimin rehberliğinde aydınlık geleceğimize yürüyecek, ulusal bayramlarımızı, kurtuluş günlerimizi karnaval havasında coşkuyla kutlamaya devam edeceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından gösteriler ve tören geçişleri yapıldı.

Sağlık çalışanlarının gösterisi büyük alkış aldı

Törende sağlık çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelelerini bir gösteri ile anlattı.

Gösteride temsili "virüs" kostümlü kişi, özel kıyafetler giyen sağlık çalışanları tarafından yakalandı.

Gösterinin devamında koronavirüse yakalanmış bir vatandaşı canlandıran sağlık çalışanına aşı yapıldı. Aşı yapılan kişi sağlığına kavuşmasını dans ederek gösterdi. Gösteri vatandaşların beğenisini topladı.

Sağlık çalışanları daha sonra vatandaşlara maske, mesafe ve hijyen uyarısında bulunup aşı olmaları çağrısı yaptı.

Törende kadın avcılar geçiş yaptı

Bu arada kulüplerinin amblemi olan geyik baskılı tişörtlerle bir örnek giyinen kadın avcılar, av tüfekleriyle törende geçiş yaptı. Kadınlar geçişleri sırasında gösteri atışı yaptı.

Atatürk Mahallesi Avcılar ve Atıcılar Kulübü üyeleri, kadın cinayetlerine tepki gösterdi, protokol üyelerine siyah karanfil verdi.

Avcılardan Zehra Ünal, AA muhabirine, kadınlar olarak daha özgür ve daha eşit bir dünyada yaşamak istediklerini söyledi.

Kadın cinayetlerinin sona ermesi gerektiğini ifade eden Ünal, kadına karşı şiddet olaylarını kınadıklarını kaydetti.

Kadınların, tarihin yazıldığı yerde de, tarihin yazılacağı yerde de olmaya devam edeceklerini anlatan Ünal, kadınların öldürülmesine sesiz kalmadıklarını ve kalmayacaklarını kaydetti.

Avcı Binnur Dinç ise eşit bir dünya istediklerini belirterek, "Daha özgür, daha eşit bir dünyada yaşamak istiyoruz. Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarından itibaren biz vardık, var olmaya da devam edeceğiz." dedi.