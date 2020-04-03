Lüleburgaz'da su faturalarına yüzde 50 indirim yapılacak Lüleburgaz ilçesinde su faturalarında yüzde 50 indirim yapılacak.

Lüleburgaz ilçesinde su faturalarında yüzde 50 indirim yapılacak.

Belediye Başkanı Murat Gerenli Başkanlığı'nda olağanüstü toplantı düzenleyen Lüleburgaz Belediye Meclisi, koronavirüs (Kovid-19) kapsamında vatandaşların gelirinin düşmesi sonucu su faturalarında indirim kararı aldı.

Meclis tarafından oy birliği ile kabul edilirken, 3 aylık süreyle su faturaları yüzde 50 indirimli olacak.

Gerenli, toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyledi.

Koronavirüs nedeniyle birçok esnafın iş yapamadığını, gelirlerinin düştüğünü belirten Gerenli, vatandaşların geçim sıkıntısı çekmemesi için çalıştıklarını ifade etti.

Ev ve işyeri abonelerinin su faturalarına 3 ay süreyle yüzde 50 indirim yaptıklarını aktaran Gerenli, vatandaşların da suyu tasarruflu kullanmasını istedi.

Kaynak: AA