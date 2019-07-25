Lüleburgaz'da Kıbrıs gazilerine madalya ve berat

Lüleburgaz'da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan gazilere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Milli Mücadele Madalyası ve Beratı verildi.

Lüleburgaz Kaymakamlığı'nca Necdet Tekin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen törende, Kıbrıs Barış Harekatının 45. yılı nedeniyle Milli Mücadele Madalyası ve Berat tevcih töreni gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törende Kaymakam Mustafa Kaya, Türklerin hiçbir zaman mazlumlara yapılan zulme göz yummadığını belirtti.

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatıyla da Kıbrıs'ta yaşayan Türklere yapılan zulme göz yummadığını söyleyen Kaya, Türkiye'nin din, mezhep ve etnik köken ayrımı yapmaksızın tüm mazlumların yanında olduğunu ifade etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden 45 yıl geçtiğini anımsatan Kaya, harekatta görev yapan gazilerin hiçbir zaman unutulmadığını kaydetti.

Törene, Belediye Başkanı Murat Gerenli, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Sami Saçkan, Emniyet Müdürü Ali Koca, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ömür Gökmen ile gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Kaynak: AA