Lüleburgaz'da "Kasım'da Temizlik Başkadır" etkinliği düzenlendi.



Lüleburgaz Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nce Kongre Meydanı'nda çocuklara yönelik düzenlenen etkinlikte, çevre temizliğinin önemi anlatıldı.



Belediye Başkanı Emin Halebak, etkinlikte yaptığı konuşmada, çocukların duyarlılığının, temiz çevre için önemli olduğunu söyledi.



Çocukların çevreye karşı çok duyarlı olduklarını belirten Halebak, doğanın korunması için hepsinin gönüllü seferberlik halinde olduğunu ifade etti.



Çevre konusunda herkesin daha fazla duyarlı olması temennisinde bulunan Halebak, şöyle konuştu:



"Çocukların çevreye doğaya olan ilgisi bizleri mutlu ediyor. Bu durum böyle devam ettiği sürece geleceğimizin son derece güven altında olacağına inanıyorum. Eğer biz yaşadığımız kenti temiz tutamazsak, çok kötü bir çevrede yaşarız. Bunu kabul etmiyoruz. Çocuklar umudumuzdur. Çünkü dışarıda oynayan, sokakta oynayan onlardır. Temiz çevre onların en doğal hakkıdır. Büyükler de çocuklar kadar duyarlı olmalı, çöp çıkarma kurallarına uymalı. Avrupa, kentlerdeki çöplerin toplanması ile ilgili programını 30 yılda başarıya ulaştırabildi. Bu görevi de çocuklara verdi. Çocuklar görevi aldıktan sonra şimdiki tertemiz Avrupa oluştu. Lüleburgaz'da da çocukların çabalarıyla temiz bir kentte yaşayacağız."



Konuşmaların ardından LÜKSAD ve Kocasinan İlkokulu öğrencileri dans gösterilerini sundu.



Gösterilerde çocuklar çevre temizliğine dikkat çekmek adına, aksesuar olarak süpürge kullandı.



Daha sonra çocuklara çeşitli hediyeler verildi.