Lüleburgaz'da başıboş dolaşan pitbull barınağa götürüldü - Haberler
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Lüleburgaz'da başıboş dolaşan pitbull barınağa götürüldü

Lüleburgaz'da başıboş dolaşan pitbull barınağa götürüldü
Demirören Haber Ajansı / Uğurcan Karaoğlu - Haberler | Güncel

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde tasmalı olarak başıboş sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek, yakalanarak barınağa götürüldü.

KIRKLARELİ (DHA) - KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde tasmalı olarak başıboş sokakta dolaşan pitbull cinsi köpek, yakalanarak barınağa götürüldü.

Lüleburgaz ilçesi Gündoğdu Mahallesi Koşubayırı Sokak'ta başıboş dolaşan ve zaman zaman insanlara saldırmaya çalışan pitbull cinsi köpeği görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine sokağa giden zabıta ekipleri, uyuşturucu iğne ile sakinleştirdikleri köpeği yakaladı. Köpek araçla Belediye Geçici Hayvan Barınağı'na götürülerek koruma altına alındı. Yetkililer, köpeğin sahibinin olup olmadığının araştırıldığını söyledi.


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