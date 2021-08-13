Lüleburgaz Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Akın'dan "aşı" çağrısı
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Lüleburgaz Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Akın'dan "aşı" çağrısı

Lüleburgaz Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Akın'dan 'aşı' çağrısı
Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen - Haberler | Güncel

Lüleburgaz Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Akın, oda üyeleri ve vatandaşlara Kovid-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Lüleburgaz Berberler, Kuaförler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Akın, oda üyeleri ve vatandaşlara Kovid-19 aşılarını yaptırmaları çağrısında bulundu.

Akın, AA muhabirine, iki doz aşı olmayanların işyerlerine alınmaması uygulamasına destek verdiklerini söyledi.

Vaka sayılarının artması durumunda esnafın zor durumda kalacağını ifade eden Akın, "Giderek artan vakaların dördüncü kez pik yapması durumunda yeniden bir kapanma olabilir, bu kapanmayla sadece berberler değil tüm esnaf büyük sıkıntılara girer, özellikle yeni dükkan açan esnaf çok zorlanır." dedi.

Tüm vatandaşların aşı olması gerektiğini anlatan Akın, toplum sağlığı açısından aşının önemine işaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen

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