LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ HIDIRELLEZ'İ ÜNLÜ ŞARKICILARIN ÖZEL KLİBİYLE KUTLADI

LÜLEBURGAZ Belediyesi, Hıdırellezi ünlü şarkıcıların seslendirdiği video kliple kutladı.

LÜLEBURGAZ Belediyesi, Hıdırellezi ünlü şarkıcıların seslendirdiği video kliple kutladı. Tam kapanma sürecinde ünlü şarkıcılar Candan Erçetin, Fehmiye Çelik ve Havva Karakaş çevrim içi platformlar üzerinden bir araya gelerek birbirinden neşeli şarkıları seslendirdi. Yaklaşık 14 dakikalık video, belediyenin sosyal medya hesaplarından yayınlanırken, çok sayıda beğeni aldı. Video, belediyenin hesaplarından 'İçimizi ısıtan güneşin enerjisi, içimize çektiğimiz baharın kokusu yarınlar için umudumuz olsun' sözleriyle paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı