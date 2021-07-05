Lüks otomobil alev alev yandı

İstanbul'da seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başlayan lüks otomobil, alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

İstanbul'da seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başlayan lüks otomobil, alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 20.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Otogarı bağlantı yolu Esenler Metro Önünde bir otomobilde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Mustafa B. idaresindeki BMW X1 marka otomobil motor bölümünden tutuşarak yanmaya başladı. Otomobilin motor bölümünden dumanların çıktığını gören Mustafa B. aracı durdurarak aşağıya inip yangına müdahale etmeye çalışırken, otomobilde küçük çaplı patlamalar yaşandı. Bu sırada yoldan geçen bazı sürücüler söndürmek için çaba sarf ederken, bazı sürücüler ise itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı müdahale sonrasında kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılmaz hale geldi. Yangın nedeniyle trafikte oluşan yoğunluk, aracın kaldırılmasıyla birlikte normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı