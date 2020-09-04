Lüks araçta karpuz satan sürücünün sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı
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Lüks araçta karpuz satan sürücünün sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı

İstanbul Beyoğlu'nda lüks otomobilde karpuz satan İranlı'nın ülkesinde internet fenomeni olduğu ve internette yayınlamak üzere görüntü çekmek için lüks araçta karpuz sattığı öğrenildi.

04.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 04.09.2020 10:01

Beyoğlu'nda Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına doldurduğu karpuzların kilosunu 5 liradan satan kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami (24) olduğu ortaya açıktı. Antalya'da eşiyle birlikte yaşayan Hatami, İran'da sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar yüzünden tutuklandı. Tahliye olduğu gibi de ailesiyle Antalya'ya yerleşti.

Beyoğlu Hacı Hüsrev Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı üzerinde lüks otomobilini yol kenarına çeken bir Arap ülkesi vatandaşı olduğu öğrenilen kişi, karpuz satışı yaptı. Lamborghini marka otomobilinin ön bagajına koyduğu karpuzların kilosunu 5 liradan sattığını duyuran kişi, "Şeker gibi 5 TL" diye bağırarak çevredeki vatandaşların da büyük ilgisini çekti. Bu sırada lüks otomobilde karpuzları gören bazı kişiler ise, sıraya girerek karpuz satın aldı.

Lüks araçta karpuz satan sürücünün sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı

GAZETECİLERİ FARK EDİNCE KAÇTI

Karpuzları satan kişi ise, gazetecilerin kendisini çektiğini fark edince karpuzları yol kenarına bırakarak otomobili ile uzaklaştı. Herkesin lüks arabanın bagajında neden karpuz sattığını merak ettiği kişinin İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatami Abadi olduğu öğrenildi.

Lüks araçta karpuz satan sürücünün sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı

ÜLKESİNDEN KAÇIP TÜRKİYE'YE YERLEŞTİ

İran'da sosyal medyada yaptığı paylaşımları ile ünlenen Hatami, bazı videoları nedeniyle tutuklandı. Belli bir süre tutuklu kalan Hatami, tahliye olduktan sonra eşi Zeinab Mehdi ve kızı ile birlikte Türkiye'ye yerleşti. Antalya'da yaşayan Hatami, burada eşiyle birlikte lüks araçları ve malikane gibi evlerinde çektikleri videolarla ve lüks aracıyla sokak sokak gezmesiyle fenomen haline gelmiş.

Lüks araçta karpuz satan sürücünün sosyal medya fenomeni olduğu ortaya çıktı
Haber Yorumları (10)
FETHİ: Yabancı cenneti güzel ülkem yabancılar lüks araçları ucuz alıyor tabi dalga geçerler biz şahini doğanı kırk binlira ya alıyoruz adamlar mersedes bmv yi elli binlira ya alıyorlar ne güzel bir sistem...
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SAMET: biz aç olsak da önemli değil mümin kardeşlerimizin karınları doysun onlar gezsin hayatını yaşasın. biz kahve köşelerinde çay içerek mutlu oluruz.
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Şİİİİİ DİYCEM: İrana dön artistik yapma burda bize.
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