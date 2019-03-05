Luke Perry'i Farklı Kuşaklardan Hayranları Anlatıyor: 'Gördüğüm En Mütevazı İnsandı'

ABD'li oyuncu Luke Perry, birçok ünlüden farklı olarak kuşaktan kuşağa yayılan bir hayran kitlesine sahipti.

1990'lı yıllarda büyüyenler onu Beverley Hills 90210 dizisinin karizmatik Dylan McKay'i olarak hatırlıyor. Daha genç kuşak ise Riverdale dizisinde Archie Andrews karakterinin babası Fred olarak...

Perry, geçirdiği felç sonrası 52 yaşında hayatını kaybetti.

Pazartesi günü haberi alan hayranları da, sosyal medyada Perry ile en samimi anılarını paylaştı.

https://twitter.com/Deb72/status/1102647940135436289

Beverley Hills ile büyüyen Deborah Muller de, pek çok yaşıtı gibi tam bir Dylan hayranıydı.

BBC'ye konuşan Muller, 1994 yılında 20 yaşında bir genç kadınken, Orlando'daki Planet Hollywood isimli restoranın açılışına gelen ünlüler arasında Perry'i fark ettiğini söylüyor.

"O sıralar çok utangaçtım ve yemek yerken onu rahatsız etmek istemedim" diyen Muller, sonunda cesaretini toplayıp yanına gittiğinde oyuncunun içten tavrına hayran kalmış.

"Gördüğüm en mütevazı ve kibar insandı. Hatta fotoğrafta gözüm kapalı çıkınca birkaç tane daha çektirmeyi de kabul etti" diyen Muller, Perry'nin öldüğünü duyduğunda gözyaşlarına boğulduğunu ve eski fotoğrafı bilgisayarında aramaya başladığını da sözlerine ekliyor.

'Ağladığımı görünce bana sarıldı, gözyaşlarımı sildi'

Dylan McKay, dizinin yayınladığı yıllarda pek çok izleyicinin beyaz ekrandaki ilk aşkıydı.

Perry'le 1997'de çektirdiği fotoğrafı Twitter'da paylaşan Californialı Jennifer Quirino da onlardan biri.

Jennifer evi yakınlarındaki K-mart süpermarketine Perry'nin imza vermek için geleceğini duyunca annesiyle beraber oraya koştuklarını hatırlıyor. "Kalbim durmuştu" diyen Jennifer, sözlerine şöyle devam ediyor:

"Kalabalığın içinde ağlayan ve zıplayıp duran beni görünce yanıma yaklaştı, bana sarıldı ve gözyaşlarımı sildi. Ardından şöyle dedi: 'Canım benim ağlama, insanlar korkudan K-mart'a gelemez olacak'."

https://twitter.com/DrummerJennifer/status/1102634589615505409



'Saçımı hala onun gibi tarıyorum'

Don Sparrow da henüz 10 yaşındayken diziyi izlemeye başlamış.

Kanadalı çizere göre dizinin erkekleri onun için 'cool' kelimesinin de tam karşılığıydı.

O kadar ki Perry'nin dizideki James Dean'i andıran saçını tarama şeklini taklit etmekten yıllardır vazgeçmemiş.

2016'da Perry ve dizinin birkaç yıldızı için özel bir buluşma etkinliği düzenlenmiş. Kız kardeşi Shawna tam bir Dylan hayranı olduğu üzere, Don'un etkinliğe iki adet bilet aldığını duyunca sevinçten çılgına dönmüş.



İkili Beverley Hills dizisinde karakterlerin hep takıldığı küçük lokanta 'Peach Pit'te giyilen üniformaların aynısından yaptırıp yıldızları görmeye gitmiş. Ortaya yukarıdaki fotoğraf çıkmış.

Don, dizinin üç erkek yıldızının özel bir ilüstrasyonunu da yapıp götürmüş.

Don, Luke Perry ve diğer oyuncularla tanıştığı heyecanlı günü dün gibi hatırlıyor:

"Luke Perry ekipten en son tanıştığımız oyuncuydu. İlüstrasyonu gösterdiğimde, beni övgülere boğdu. Ben de 'Beğendiysen orijinalini alabilirsin' dedim.

"Luke, 'Şaka mı yapıyorsun?' diye sorup, masanın diğer ucundan bana doğru atladı ve bana sarılıverdi. Kardeşim çocukluğunda ona aşıktı ve elbette ona 'Kardeşime de sarılmak zorundasın, biliyorsun değil mi?' diye sordum. Luke da, 'Sarılmak mı? Onu kaldırıp havada döndürürüm bile' dedi."

Beverly Hills 90210 dizisinde oynayan Amerikalı aktör Luke Perry hayatını kaybetti