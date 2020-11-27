Lukaşenko: "Yeni Anayasadan sonra devlet başkanı olarak çalışmayacağım"
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Lukaşenko: "Yeni Anayasadan sonra devlet başkanı olarak çalışmayacağım"

27.11.2020 22:09 | Son Güncelleme: 27.11.2020 22:13
Lukaşenko:

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni bir Anayasa çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yeni anayasa ile artık devlet başkanı olarak çalışmayacağım" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkede yeni bir Anayasa çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, "Yeni anayasa ile artık devlet başkanı olarak çalışmayacağım" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr lukaşenko başkent Minsk'te 6. Şehir Hastanesine ziyaret gerçekleştirerek yürütülen çalışmaları inceledi. Doktorlarla sohbet eden Lukaşenko ülkede korona virüs vakaları ve alınan önlemlere dair bilgiler aldı. Hasta ziyaretinin ardından hastane yöneticileri ve sağlık personeliyle görüşen Lukaşenko ülkedeki siyasi durum ile alakalı açıklamalarda bulundu. Ülkede yeni bir anayasa çalışmasına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Lukaşenko, "Evet, yeni bir anayasa oluşturmamız lazım. Fakat bu, ülkemizin çökmemesi için faydalı olmalı. Kendim için anayasa yapmıyorum. Yeni anayasa ile artık devlet başkanı olarak çalışmayacağım. Bu yüzden sakin olun. Sakin bir şekilde bunu kabullenin. Ancak yeni anayasanın tahrif edilmesine ve yeni anayasaya göre seçimler uydurulmasına izin vermeyeceğim" diyerek yeniden aday olmayacağını resmen açıklamış oldu.

Öte yandan Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan seçimleri ülkeyi 26 yıldır yöneten Aleksandr Lukaşenko kazanmış, muhalefet kanadı seçimlere hile karıştırıldığını iddia ederek Lukaşenko'nun istifa etmesini istemişti. - MİNSK

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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