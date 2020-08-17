Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
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Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki yeni seçim taleplerini kabul etti. Lukaşenko, daha önce yaptığı açıklamada muhalefetin seçimin yenilenmesi çağrısına ilişkin, "Beni öldürmediğiniz sürece, seçimler yenilenmeyecek" diye konuşmuştu.

17.08.2020 17:28 | Son Güncelleme: 17.08.2020 17:44

RIA Haber Ajnası'nın bildirdiğine göre, Belarus Devlet Başkanı Aleksand Lukaşenko,ülkede yeni bir anayasanın kabul edilmesinin ardından yeniden seçim yapılabileceğini açıkladı.

Lukaşenko, "Sizin de istediğiniz gibi ve alternatif isteyenlerin bile karşı çıkmadığı gibi öncelikle yeni anayasayı kabul etmeliyiz. Anayasa referandumla kabul edilmeli, zira önceki anayasa referandumla kabul edildi. Eğer isterseniz, yeni anayasaya göre hem parlamento ve devlet başkanlığı seçimlerini hem de yerel seçimleri yapabiliriz" dedi.

Lukaşenko, 9 Ağustos'ta yapılan tartışmalı seçimlerin ardından muhalefetin ve Belarus halkının büyük tepkisiyle karşılaşmış ve ülkedeki gösterilerin hedefi haline gelmişti.

PROTESTOLARDA GÖZALTINA ALINAN TAMAMI SERBEST BIRAKILDI

Öte yandan, Belarus Başsavcılığı, ülkede düzenlenen izinsiz protesto eylemlerinde gözaltına alınanların neredeyse tamamının serbest bırakıldığını duyurdu.

Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre, Lukaşenko'nun kazandığının açıklanmasından sonra ülkede protesto gösterileri başlamıştı.

Seçim gecesi başlayan ve 13 Ağustos'a kadar devam eden izinsiz protesto gösterilerinde bir kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, 6 bin 700'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Lukaşenko, Belarus'ta yeni seçim talebini kabul etti
Haber Yorumları (1)
BİRİSİ: öldürmemişlerdir, öldürmekten beter etmişler
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