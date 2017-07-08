Lukaku, Evde Aşırı Gürültü Yapması Nedeniyle Gözaltına Alındı

Manchester United transferde bombayı patlattı, Romelo Lukaku transferinde mutlu sona ulaştı.

ZLATAN'IN YERİNE LUKAKU

Bu sene Şampiyonlar Ligi'ne direk katılacak olan Manchester United kadrosuna güçlendirmeye devam ediyor. Zlatan İbrahimovic ile yollarını ayıran Kırmızı Şeytanlar geçtiğimiz sezon Everton formasıyla 37 maçta 35 gol 6 asist ile oynayan Romelu Lukaku'yu kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Romelu Lukaku'nun transferi için Everton kulübüyle anlaşmaktan mutlu olduklarını dile getiren yetkililer detaylı açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirdiler.

GÜRÜLTÜ NEDENİYLE GÖZALTINA ALINDI

Tatilini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Romelo Lukaku gözaltına alındı. İki kulübün toplam 127 milyon Dolar'lık bir transfer için el sıkıştıkları sırada Lukaku, Beverly Hills'teki kiralık villasında parti veriyordu. Gürültü nedeniyle şikayet üzerine polisler oyuncu için gözaltı tutanağı düzenlediler. Manchester Unitedli yıldız futbolcu Paul Pogba'nın da Belçikalı futbolcu ile birlikte olduğu, ikilinin bu yeni transferi arkadaşları ile birlikte kutladıkları belirtildi. Aynı nedenden daha önce 6 kez uyarılan Lukaku'ya ardından gözaltı kararı çıkarıldı.