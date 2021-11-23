LÜGEM Kadın Hentbol Takımından Vali BİLGİN' e ziyaret…

Valimiz Sayın Osman BİLGİN, Kadınlar Hentbol 2. liginde mücadele eden Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi Spor Kulübü (LÜGEM) Kadın Hentbol Takımı Yönetici, Antrenör ve sporcularını 22 Kasım 2021 Pazartesi günü Valilik makamında kabul etti.

Gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali BİLGİN, LÜGEM Kadın Hentbol Takımı Yönetici, Antrenör ve Sporcuları ile bir süre sohbet etti.

Vali BİLGİN, İlimizin Kadın spor kulüplerine her zaman destek olduklarını ve destek olmaya devam edeceklerini belirterek, Kadın sporcularımızı ilimizi temsilde gösterdikleri başarılardan dolayı tebrik etti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet