Lucia Topolansky Uruguay'ın İlk Kadın Devlet Başkan Yardımcısı Oldu

Uruguay'da eski Devlet Başkanı Jose Mujica'nın eşi, senatör Lucia Topolansky, ülkenin ilk kadın devlet başkan yardımcısı oldu.



BBC'nin haberine göre, eski Devlet Başkanı Yardımcısı Jose Sendic'in, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa etmesinin ardından yerine Topolansky geldi.



2005 yılından bu yana sosyal refah politikalarını destekleyen sol kanat Frente Amplio partisinin liderliğindeki Uruguay'da anayasa uyarınca, eski Devlet Bakanı Yardımcısı Sendic'in yerine, son seçimlerde en çok oy alan senatörün geçmesi gerekiyordu.



Bu kişi, maaşının çoğunu bağışladığı için dünya çapında popüler olan ve "dünyanın en yoksul devlet başkanı" unvanı alan eski Devlet Başkanı Jose Mujica olmalıyken Mujica, devlet başkanlığı seçimlerinde kendisine koyulan yasak nedeniyle adaylığa uygun görülmedi ve göreve, sıradaki senatör, eşi göreve geldi.



Topolansky, ayrıca Senato ve Uruguay kongresi genel kuruluna başkanlık edecek.



Mujica ve Topolansky, 1960 ve 70'lerde Uruguay'ın Tupamaro hareketi olarak bilinen gerilla hareketine katıldı.



1971'de Carcel Cabildo kadın hapishanesinden kaçan 38 siyasi mahkumdan biri olan Topolansky, birkaç ay sonra yeniden yakalandı ve yıllarca tek kişilik hücre cezasına çarptırıldı.



Cezaevinde 13 sene yatan ve işkence gören Topolansky'a, dayanıklılığı konusunda "La Tronca" (Ağaç gövdesi) lakabı takıldı.