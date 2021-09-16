Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı - Haberler
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Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı

AA / Mahmut Geldi - Haberler | Güncel
Lübnan Hizbullahı İran'dan aldığı akaryakıtı Suriye üzerinden ülkeye taşıdı

Lübnan Hizbullahı'nın gemiyle Suriye'ye ulaştığını duyurduğu İran akaryakıtı, bugün sabah saatlerinden itibaren kara yoluyla ülkeye ithal edildi.

Lübnan Hizbullahı'nın gemiyle Suriye'ye ulaştığını duyurduğu İran akaryakıtı, bugün sabah saatlerinden itibaren kara yoluyla ülkeye ithal edildi.

Suriye'den kara yolu ile Lübnan'ın doğusundaki Baalbek bölgesine İran petrolüyle ulaşan onlarca tanker, yollarda toplanan Hizbullah'ın destekçileri tarafından karşılandı.

Örgütün daha önceki açıklamalarına göre, bugün İran mazotunu taşıyan toplam 80 tankerin Lübnan'a ulaşması bekleniyor.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Lübnan devletini zor durumda bırakmamak için, İran'dan yola çıkan petrol gemisini 12 Eylül'de Suriye'nin Banyas Limanı'na yanaştırdıklarını açıklamıştı.

Petrolün bir kısmını hibe olarak dağıtacaklarını, diğer kısmını ise ilerleyen günlerde belirlenecek ücret üzerinden satacaklarını söyleyen Nasrallah, İran'dan mazot yüklü ikinci geminin birkaç gün içinde Banyas Limanı'na ulaşacağını, üçüncü geminin idari işlemlerinin tamamlandığını ve yükleme işleminin başladığını, dördüncü geminin getirilmesi için de anlaşmaya vardıklarını öne sürmüştü.

Nasrallah'ın duyurusu ve ABD'nin yaklaşımı

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Ülkede bir süredir devam eden benzin krizi nedeniyle akaryakıt istasyonlarının çoğu kapalıyken, açık olanların önünde de uzun kuyruklar oluşmaya devam ediyor.

Hizbullah lideri Nasrallah, 19 Ağustos'ta İran'dan Lübnan'a gelecek akaryakıt yüklü ilk geminin birkaç saat içinde yola çıkmak üzere tüm işlemlerini tamamladığını açıklamıştı. Nasrallah, "Lübnan'a karşı ekonomik savaş dayatanların Hizbullah'ı bu kararı almaya mecbur bıraktığını" öne sürmüştü.

Lübnanlı bazı siyasi güçler İran'dan petrol ithal etmekle Lübnan'ın ABD yaptırımlarına maruz kalabileceği gerekçesiyle bu adıma tepki göstermişti.

Başkent Beyrut'ta 1 Eylül'de resmi temaslarda bulunan ABD Kongresi'nden bir heyet de İran'dan petrol ithal etme konusuna değinmişti.

Heyet başkanı ABD'li Senatör Chris Murphy, Beyrut ziyaretinin sonunda basına yaptığı açıklamada, "Suriye üzerinden taşınan herhangi bir yakıt yaptırımlara tabidir. Washington bunu (Lübnan'a petrol transferini) yaptırımsız gerçekleştirmenin bir yolunu arıyor." ifadelerini kullanmıştı.

AA / Mahmut Geldi - Son Dakika Haberleri
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