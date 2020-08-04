Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
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Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta liman bölgesinde büyük bir patlama meydana geldi. Olay sonrası başkent Beyrut'un savaştan çıkmış hali görenleri şoke etti. Öte yandan Sağlık Bakanlığı'nın Beyrut Limanı'ndaki patlamada 30 kişi öldü, 2 bin 500 kişi yaralandığını bildirdi.

04.08.2020 22:32 | Son Güncelleme: 04.08.2020 22:51

Beyrut'taki büyük bir patlama sonrası şehir savaş alanına döndü. Ürküten görüntülerin servis edildiği başkent, ciddi bir yıkıma uğradı. Sosyal medyadan paylaşılan video ve fotoğrafların yaşanan patlamanın boyutunu gözler önüne serdi.

NE OLDU?

Beyrut Limanı'nda patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda yangın çıktı. Yangın nedeniyle güçlü bir patlama meydana geldi. Patlama sesi başkentin banliyölerinden de duyuldu. Sağlık Bakanı Hamad Hasan, Beyrut'taki patlamada ilk belirlemelere göre 30 kişinin öldüğünü, 2 bin 500 kişinin yaralandığını belirtti. Yerel medyada ise ölü sayısının açıklanan resmi rakamlardan çok daha fazla olduğu ileri sürüldü.

LÜBNAN VALİSİ: HİROŞİMA BENZERİ BİR ULUSAL FELAKET

Öte yandan Beyrut Valisi Mervan Abbud, olay yerinde incelemelerde bulundu Abbud, burada yaptığı açıklamada, Beyrut'un felaket bölgesi haline geldiğini ve hasarın yüksek olduğunu belirtti. Abbud, limandaki patlamayı Hiroşima ve Nagazaki'ye benzetti.

Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
Lübnan'daki büyük patlamanın ardından Beyrut tanınmaz hale geldi
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