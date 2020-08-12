Lübnan'daki gösterilerde 42 kişi yaralandı
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Lübnan'daki gösterilerde 42 kişi yaralandı

Lübnan'da geçen hafta yaşanan şiddetli patlamanın ardından bugün başkent Beyrut'ta düzenlenen gösterilerde 42 kişi yaralandı.

12.08.2020 00:18 | Son Güncelleme: 12.08.2020 00:24

Lübnan'da geçen hafta yaşanan şiddetli patlamanın ardından bugün başkent Beyrut'ta düzenlenen gösterilerde 42 kişi yaralandı.

Beyrut'un şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan yüzlerce eylemci, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri ve milletvekillerinin istifası talebiyle parlamento binasına doğru yürüyüşe geçti.

Ekonomik krizin baş gösterdiği ilk aylardan beri Meclis binasına açılan tüm yolların kapatıldığı demir ve beton bariyerleri aşmaya çalışan eylemciler, polis ve askerlerin müdahalesiyle karşılaştı.

Protestocular, kendilerine karşı ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanan güvenlik güçlerine taşlarla karşılık verdi. Akşam saatlerinden itibaren güvenlik güçleri ile eylemciler arasında başlayan gerginlik saatlerce devam etti.

Lübnan Kızılhaç Örgütünden yapılan yazılı açıklamada, Beyrut'un göbeğinde göstericiler ile güvenlik güçleri arasında saatlerce süren olaylarda 42 kişinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, 32 yaralıya olay yerinde müdahale edildiği, diğer 10 yaralanın ise yakındaki hastanelere nakledildiği aktarıldı.

Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından 8 Ağustos'ta "Hesap Günü" sloganlarıyla başlayan protestolar, Başbakan Hassan Diyab'ın istifasını sunmasına rağmen erken seçim ve Cumhurbaşkanı Avn ile parlamentonun istifası talebiyle devam ediyor.

Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti. Patlamada, 171 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 6 bin kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitrat maddesinin yol açtığını söylemişti.

Bu açıklamanın ardından sosyal medyanın yanı sıra Lübnan ve dünya basınında birçok soru ve ihmal iddiaları gündeme gelmişti.

Lübnan'daki gösterilerde 42 kişi yaralandı

Kaynak: AA

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