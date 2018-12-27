Lübnan'da Yaşayan Mardinliler Aa'nın "Yılın Fotoğrafları" Oylamasına Katıldı

Lübnan'da yaşayan Mardinliler, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başkent Beyrut'ta Türklerin kurduğu Gelecek Nesil Derneği Türkçe Dil Kursu'nun Mardin asıllı öğrencileri, AA'nın 2018'e damga vuran olayları yansıtan fotoğraflarını inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oy kullandı.

Mardinli kursiyerlerin çoğu tercihini haber kategorisinde Kayhan Özer'in "Seçim zaferi", yaşam kategorisinde Emrah Yorulmaz'ın "İstanbul'da dolunay", spor kategorisinde ise Serhat Çağdaş'ın "Baş Başa" fotoğraflarından yana kullandı.

Lübnan'da yaşayan Mardinliler

Mardin'den Lübnan'a göç ekonomik sıkıntılar nedeniyle 1920'lerde başladı. Asıl göçler ise 1950-1970 yıllarında yoğun olarak gerçekleşti. O yıllarda, Lübnan'daki Mardinlilerin sayısının 60-70 binlerde olduğu tahmin ediliyor.

Lübnan'a gelen Mardinliler, uzun yıllar kimlik alma mücadelesi verdi ve bu mücadele 1994'te dönemin Başbakanı Refik Hariri'nin 15 bine yakın Mardinliye Lübnan vatandaşlığı vermesiyle sonuçlandı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin verdiği rakamlara göre, şu an Lübnan'da, 18 bini konsolosluğa kayıtlı olmak üzere toplamda 30 bine yakın Mardinli yaşıyor. Mardinlilerin yaklaşık 16 bini hem Türk hem de Lübnan vatandaşlığına sahipken, diğer Mardinlilerin de Türkiye vatandaşlığı alma süreçleri devam ediyor.

Kaynak: AA