Lübnan'da tonlarca sazan balığı telef oldu
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Lübnan'da tonlarca sazan balığı telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Lübnan'da yer alan Qaraoun yapay gölünde ortaya çıkan bir virüs nedeniyle tonlarca sazan balığı telef oldu.

Lübnan'da yer alan Qaraoun yapay gölünde ortaya çıkan bir virüs nedeniyle tonlarca sazan balığı telef oldu.

Lübnan'da yer alan Qaraoun yapay gölünde ortaya çıkan bir virüs, Beyrut limanında meydana gelen patlamanın ardından büyük darbe alan ülke ekonomisine tuz biber oldu. Qaraoun Gölü İdaresi tarafından yapılan açıklamada, gölde ortaya çıkan bir virüs nedeniyle tonlarca balığın telef olduğu ifade edildi. Uzmanların gölde yürütülen incelemeler sonucu virüsün yalnızca sazan balıklarını etkilediği bildirilen açıklamada, virüsün balıkların organlarına yerleşerek iç kanamaya, sonrasında ise ölümlerine neden olduğu kaydedildi. Ayrıca bu virüsün yaygın olduğunu belirten uzmanlar, Lübnan'ın Tal Al-Akhdar bölgesinde yer alan Litani Nehri'nden çıkan bir derede birçok sazan balığında aynı semptomların belgelendiğini kaydetti. Uzmanlar, incelemeler sonucu bu salgının Qaraoun Gölü ile sınırlı kalmadığını ve Litani Nehri'ne sıçradığını bildirdi.

Yaşanan olayın ardından Litani Nehri İdaresi ise, yerel halk, balıkçılar ve çevre örgütleriyle işbirliği içinde, Qaraoun Gölü'nde bulunan tonlarca ölü balığı toplamak için dün bir kampanya başlatmıştı.

Öte yandan, Qaraoun köyü yakınlarındaki yapay Qaraoun Gölü'nde, son zamanlarda doğrudan göle karışan arıtılmamış kanalizasyon ve endüstriyel atıklardan nedeniyle göl sularında kirlilik meydan gelmişti. Halk sağlığı için ciddi bir tehdit oluşturan bu durum, aynı zamanda bölgede önemli ekonomik ve çevresel kayıplara da neden olmuştu. Ayrıca Lübnan'ın en büyük su kaynağı olarak bilinen ve 170 kilometre uzunluğu ile Lübnan'ın en uzun nehri olan Litani Nehri ve Qaraoun Gölü'nde yaşanan kirlilik nedeniyle ulusal kaybın ise milyonlarca dolara yakın olduğu ifade ediliyor.

(Nisrine Borghol/İHA)

Lübnan'da tonlarca sazan balığı telef oldu
Lübnan'da tonlarca sazan balığı telef oldu
Lübnan'da tonlarca sazan balığı telef oldu
Lübnan'da tonlarca sazan balığı telef oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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