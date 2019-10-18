Lübnan'da göstericiler Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın önünde

18.10.2019 18:04

Lübnan'da ekonomik durumun kötüleşmesi ve iletişime yeni vergiler getirilmesi nedeniyle dün akşam başlayan hükümet karşıtı gösteriler devam ediyor.

Göstericiler, yıllar sonra ilk defa başkent Beyrut'un doğusundaki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın girişinde toplandı.

Ekonomik krizi protesto eden göstericiler, hükümetin istifası ve yönetimin devrilmesi yönünde sloganlar attı.

Sıkı güvenlik önlemlerinin alındığı gösteride, güvenlik güçleri göstericilerin etrafını sararak daha ileri gitmelerini engelledi ve herhangi bir aracın da alana yaklaşmasına izin vermedi.

2015'ten bu yana en geniş çaplı gösteriler

Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle sosyal iletişim ağı WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak dün akşam protestolara başlamıştı.

İletişim Bakanı Muhammed Şukayr'ın, WhatsApp uygulamasına yönelik vergi kararından vazgeçildiğini açıklamasına rağmen ülkenin dört bir yanına yayılan eylemler dinmedi.

Lübnan'da 2015'te çöp krizi nedeniyle patlak veren protestolardan sonra ilk defa bu çapta gösteriler düzenlendiği belirtiliyor.

Lübnan'ın kamu borcu 86,2 milyar dolar

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'da, 2011'de Suriye'deki krizin başlamasıyla maruz kalınan mülteci dalgaları ve siyasi sorunlar nedeniyle ekonomik sıkıntılar yaşanıyor.



Maliye Bakanlığının mayısta yayımlanan raporuna göre, ülkede kamu borcu 2019'un ilk çeyreği itibarıyla 86,2 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA