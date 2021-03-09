- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü

09.03.2021 01:10 | Son Güncelleme: 09.03.2021 01:15

- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü Ekonomik ve siyasi çalkantıların yaşandığı Lübnan'da halk, siyasi çözüm talep etmek için yeniden sokaklara döküldü.

- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü

BEYRUT - Ekonomik ve siyasi çalkantıların yaşandığı Lübnan'da halk, siyasi çözüm talep etmek için yeniden sokaklara döküldü.

Lübnan'da yaşanan ekonomik kriz şiddetlenirken, Lübnan'ın başkenti Beyrut, ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Akdeniz sahilinde yer alan Sayda kentlerinde protestocular yeniden sokaklara döküldü. Protestocular yoksulluk oranının artması, alım gücünün düşmesi, 2019 yılından bu yana Lübnan para biriminin döviz karşısında değerini kaybetmesi ve yaşam koşullarının kötüleşmesinden şikayetçi. Sayda kentinde yolları kapatan protestocular, lastik ve çöp konteynerlerini ateşe verdi. Polis kalabalığı dağıtmaya çalışırken, yaşanan arbede şiddetlendi. Yaşanan çatışmalar nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Ölü veya yaralı sayısı ile ilgili açıklama yapılmazken, yollarda yanan lastiklerin ve çöp konteynerlerinin eyleme katılmayan halkın işyerlerine ulaşması da engellendi.

- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü
- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü
- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü
- Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİSRİNE BORGHOL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Pervin Buldan Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Demet Özdemir Pelin Öztekin Çağlar Ertuğrul
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Ünal Karaman Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Lübnan'da ekonomik kriz, protestocuları yine sokaklara döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 01:15:03. #1.16#
title