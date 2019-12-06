Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı
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Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı

Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki mali krizin artmasının ardından gıda ve ham madde ithalatını gerçekleştirebilmek için aralarında Türkiye’nin de olduğu dost ülkelerden yardım talebinde bulundu.

06.12.2019 14:43 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:43
Lübnan, aralarında Türkiye'nin yer aldığı 7 ülkeye maddi yardım çağrısı yaptı

Başbakanı Saad el-Hariri, ülkesindeki mali krizin artmasının ardından gıda ve ham madde ithalatını gerçekleştirebilmek için aralarında 'nin de olduğu dost ülkelerden yardım talebinde bulundu.


Saad el-Hariri'nin makamından yapılan yazılı açıklamada, yardım çağrısının Türkiye, Fransa, Rusya, ABD, Çin, Suudi Arabistan ve Mısır'a gönderildiği bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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