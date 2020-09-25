Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar hayatı ve biyografisi!
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Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar hayatı ve biyografisi!

25.09.2020 20:28 | Son Güncelleme: 25.09.2020 20:32
Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Lube Ayar izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar hayatı ve biyografisi! Lube Ayar kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Lube Ayar hakkında araştırmalar yapılıyor. Lube Ayar kimdir? Lube Ayar kaç yaşında, nereli? Lube Ayar hayatı ve biyografisi!

GAZETECİ LUBE AYAR KİMDİR?

Lube Ayar, Araştırma - İnceleme, Politik Akımlar & İdeolojiler, Siyaset - Politika kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

Lûbe Ayar 1998'de Kocaeli Üniversitesi Fotoğraf Bölümü'nde okurken futbol tutkusu nedeniyle Fanatik gazetesinde gazeteciliğe başladı. Daha sonra Yeni Yüzyıl, Akşam, Star TV, Milliyet, Yurt ve Habertürk'te muhabir ve editör olarak çalıştı.

2006'da Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcısı Ünal Canpolat'ın görevden alınmasıyla sonuçlanan haberi sayesinde Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından verilen "Siyasal Haber" dalında Başarı Ödülü'nü kazandı ve "Yılın Gazetecisi" seçildi. Aynı haberle Metin Göktepe Gazetecilik Ödülü'ne de lâyık görüldü.

KİTAPLARI

Ayar, Yargıtay, Milli İstihbarat Teşkilatı ve Alaattin Çakıcı arasındaki ilişkileri anlattığı Firar isimli kitabı 2006'da yayımlandı. Fenerbahçe'ye açılan davaları konu aldığı Ne Şikesi Memleket Elden Gidiyor adlı kitabını 2016'da yayınladı.

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