LPL Yaz Mevsimi dördüncü hafta ilk dört gün maçları tamamlandı
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LPL Yaz Mevsimi dördüncü hafta ilk dört gün maçları tamamlandı

LPL Yaz Mevsimi dördüncü hafta ilk dört gün maçları tamamlandı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Son şampiyon RNG ilk beş maçının dördünü kaybetti

Çin ligi LPL'de heyecanlı bir ardından yeni haftanın ilk dört gün karşılaşmaları JDG vs Ultra Prime serisi ile sonlandı. Şuana kadar oynadığı yedi maçta hiç galibiyet alamayan Rogue Warriors ekibi lig sonuncusu Victory Five'ı yenerek şeytanın bacağını kırdı. Son şampiyon RNG ise dün Top Esports karşısında varlık gösteremedi ve ilk beş maçında dördüncü mağlubiyetini tattı.

Ligin tepesinde 7G0M ile iki namağlup takım EDward Gaming ve LNG Esports bulunuyor. Onları beşer galibiyet ile FPX ve Rare Atom takip ediyor. Invictus Gaming, Bilibili Gaming ve Suning ise taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. Dördüncü hafta oynanan karşılaşmaların özet görüntülerine ulaşabilirsiniz. Fikstür sebebiyle bu hafta Perşembe gününe maç koyulmadı.

LPL dördüncü hafta ilk dört gün sonuçları:

Pazartesi

Victory Five  0 — 2  Rogue Warriors

OhMyGod  2 — 0  Thunder Talk Gaming

Salı

Ultra Prime  0 — 2  EDward Gaming

LGD Gaming  2 — 0  Invictus Gaming

Çarşamba 

Bilibili Gaming  1 — 2  Team WE

Top Eports  2 — 1  RNG

Cuma

Rogue Warriors  0 — 2  LGD Gaming

JD Gaming  2 — 0  Ultra Prime

Dördüncü hafta maçları hafta sonu oynanacak ikişer seri ile sonlanacak. LNG Esports yakın takipçilerinden Rare Atom karşısına çıkarken EDward Gaming ise geçtiğimiz mevsim finallerinde 3-0 yendiği Top Esports karşısında sürpriz istemiyor. Kalan fikstür şu şekilde:

Cumartesi

10: 00  OhMyGod vs Team WE

12: 00  Rare Atom vs LNG Esports

14: 00  FunPlusPhoenix vs Invictus Gaming

Pazar

10: 00  Victory Five vs Bilibili Gaming

12: 00  Top Esports vs EDward Gaming

14: 00  Suning vs RNG

Kaynak: Playerbros

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