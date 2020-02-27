Louvre Müzesi, Osmanlı dönemine ait sergiyi Bulgarların tepkisi üzerine iptal etti

27.02.2020 19:19 | Son Güncelleme: 27.02.2020 19:19

Dünyanın en fazla ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Louvre Müzesi, Bulgaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu yönetimi altında olduğu döneme yönelik sergiyi tepkiler üzerine iptal etti.



Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan müze, 2020'nin ikinci yarısında "Bulgaristan'da Sanat ve Kültür (16-18. Yüzyıl)" isminde bir sergi düzenlemeye hazırlanıyordu. Ancak etkinlik, Bulgar milliyetçilerin ve Bulgar Ortodoks Kilisesi'nin itirazı ile karşılaştı. Euronews.com'da Görüntüle