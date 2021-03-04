Louvre Müzesi'ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu
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Louvre Müzesi'ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu

04.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:25
Louvre Müzesi'ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyaca ünlü tarihi eserlere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi'nden çalınan Rönesans dönemine ait zırh ve miğfer, 38 yıl sonra ortaya çıktı Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre müzesinden 1983 yılında çalınan İtalyan Rönesans dönemine ait paha biçilemez...

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan ve dünyaca ünlü tarihi eserlere ev sahipliği yapan Louvre Müzesi'nden çalınan Rönesans dönemine ait zırh ve miğfer, 38 yıl sonra ortaya çıktı

 Fransa'nın başkenti Paris'teki Louvre müzesinden 1983 yılında çalınan İtalyan Rönesans dönemine ait paha biçilemez zırhı ve miğfer 38 yıl sonra yeniden müzeye iade edildi. Bordeaux'da yaşayan bir ailenin miras bıraktığı antik eşyaların incelenmesi sırasında antika uzmanı tarafından keşfedilen paha biçilemez zırh ve miğfer, 1560 ile 1580 yılları arasında Milano'da üretildiği ifade edildi. Louvre'un miras sanat eserlerinin baş küratörü Philippe Malgouyres, "Bir gün yeniden ortaya çıkacaklarını göreceğimizden emindim. Ama bu kadar korunmuş şekilde görebileceğimizi asla hayal edemezdim" dedi. Paris Polis Departmanı, 1983 yılındaki antika eser hırsızlığının hala gizemini koruduğunu, Bordeaux'da ailenin koleksiyonuna nasıl dahil olduğunu araştırdıklarını belirtti. Antik zırh ve miğfer, 1922 yılında Rothschild ailesi tarafından Louvre Müzesi'ne bağışlandığı ifade edildi.


Louvre Müzesi'ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu
Louvre Müzesi'ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu
Louvre Müzesi'ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu
Louvre Müzesi'ndeki kayıp zırh ve miğfer 38 yıl sonra bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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