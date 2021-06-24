Louis Aragon şiirleri - En güzel kısa 13 Louis Aragon şiiri

En önemli Fransız şairlerinden, Mutlu Aşk Yoktur adlı eseriyle gönlümüzü kazanmış, her şiirinde aşkın somut karşılığını hissettiren Louis Aragon şiirleri - En güzel kısa 13 Louis Aragon şiiri

Louis Aragon geride birçok eser bırakmıştır. Ünlü ve akıllarda kalan birçok şiiri ve kitapları yer almaktadır. İşte En güzel kısa 15 Louis Aragon şiiri

LOUİS ARAGON ŞİİRLERİ

En güzel kısa 13 Louis Aragon şiiri

Bırakıp Gittin Beni

Bırakıp gittin beni kalarak olduğun yerde hareketsiz

Her yerde bırakıp gittin beni gözlerinle

Düşlerin yüreğiyle bırakıp gittin beni

Yarım kalmış bir cümle gibi bırakıp gittin

Gelişigüzel bir nesne bir şey bir iskemle gibi

Yazla birlikte biten bir kısa tatil

Çekmecede bir kart gibi bırakıp gittin

Düşen hep ben oldum en küçük kımıldanışında senden

Başını çevirdiğin için ağladığımı görmedin hiç

Bana bakıp görmediğin için

Ben yokken içini çektiğin için

(Çeviren: Atilla Tokatlı)





Bir Yastıkta Olacağız Seninle

Evet bu dündü bu ise yarın

Yolum olarak bir tek sen varsın

Kalbimi verdim avuçlarında kalsın

Ne güzel yol alıyor seninkisiyle

Ama hepsi ömrü kadar insanın

Bir yastıkta olacağız seninle…

Sevgilim varolan olacak yeni

Gökyüzü bir çarşaf üzerimizde

Seni kollarımla kuşattım işte

Ve içim sevdanla pır pır etse de

Dilediğin istediğin sürece

Bir yastıkta olacağız seninle…

(Çeviren: Ahmet Necdet)

Bırakılmış

Gitme sakın bir tanem hayatım benim

Yitirir renklerini gökyüzü sensiz

Tarlalar ıssızdır bahçeler çiçeksiz

Sakın gitme

Gitme sakın yelin gittiği yere

Bütün kuşlar sensiz uçup gider

Ve çılgındır bütün geceler

Sakın gitme

(Çeviren Özdemir İnce)

Elsa'nın Gözleri

Öyle derin ki gözlerin içmeye eğildim de

Bütün güneşleri pırıl pırıl orada gördüm

Orada bütün ümitsizlikleri bekleyen ölüm

Öyle derin ki her şeyi unuttum içlerinde

Uçsuz bir denizdir bulanır kuş gölgelerinde

Sonra birden güneş çıkar o bulanıklık geçer

Yaz meleklerin eteklerinden bulutlar biçer

Göklerin en mavisi buğdaylar üzerinde

(Çeviren: Orhan Veli Kanık)

Sana büyük bir sır söyleyeceğim



Bilmem ben

Sana benzeyen zamandan söz açmayı

Bilmem senden söz açmayı bilir görünürüm

Tıpkı uzun bir süre garda

El sallayanlar gibi gittikten sonra trenler

Bilekleri sönerken yeni ağırlığından gözyaşlarının

Sana büyük bir sır söyleyeceğim

Korkuyorum senden

Korkuyorum yanın sıra gidenden

Pencerelere doğru akşam üzeri

El kol oynatışından söylenmeyen sözlerden

Korkuyorum hızlı ve yavaş zamandan korkuyorum senden

Sana büyük bir sır söyleyeceğim

Kapat kapıları

Ölmek daha kolaydır sevmekten

Bundandır işte benim yaşamaya katlanmam

Sevgilim.

(Çeviren: Sait Maden)

Bana Baktın Gözlerinle



Bana baktın gözlerinle ıssız ufka dek

Anılardan yıkanmış gözlerinle

Bana baktın saf unutuş olan gözlerinle

Bana baktın üzerinden belleğin

Başıboş nakaratlar üzerinden

Solmuş güller üzerinden

Aldanmış mutluluklar üzerinden

Yürürlükten kalkmış günler üzerinden

Mavi unutuş olan gözlerinle baktın bana

(Çeviren: Sait Maden)

Mutlu Aşk Yok Ki Dünyada



Güzel aşkım tatlı aşkım çıbanım derdim

Yaralı bir kuş gibi taşırım seni şuramda

Ve görmeden bakanlar şu halimize bizim

Süzdüğüm sözleri söylerler benden sonra

Ve her şey der demez ölür iri gözlerin uğruna

Mutlu aşk yok ki dünyada

Yaşamayı öğrenmek bizimçin geçti çoktan

Ağlasın gece içinde kalplerimiz yan yana

En küçük şarkıyı mutsuzluktur kurtaran

Her ürperiş borçlu baştan bir hayıflanmaya

Ve her kitar havası beslenir hıçkırıkla

Mutlu aşk yok ki dünyada

Acılara batmamış bir aşk söyle bana

Yıkmamış kıymamış olsun bir aşk söyle

Bir aşk söyle sarartıp soldurmamış ama

İnan ki senden artık değil yurt sevgisi de

Bir aşk yok ki paydos demiş gözyaşlarına

Mutlu aşk yok ki dünyada

Ama şu aşk ikimizin öyle de olsa

(Çeviren: Cemal Süreya)

Ayrı Düşmüş Sevgililer



Altın eşim kasımpatım benim

Mektubun niçin o kadar acı

Seviyorsam seni niçin mektubun

Açık denizde bir geminin batması gibi

Öylesine çığlıklar atar

Acı rüzgârların bastırdığı çığlıklar

Kendi uyaklarının titreyişiyle

Kendi suçlarının titreyişiyle

(Çeviren: Ahmet Necdet)

Ne Gelir Elimden

Bak nasıl oyulmuşum unutuluşla

Oyulup çizilip kırışıp delik deşik olmuşum unutuşla

Yok artık bildiğim tek şey kendimden

Cehennemim senin cehennemin

Üstünde yara izlerinden başka damga yok

Senin acı çektiğin yerde

Bıçak derin iz açtı bende

Çentik çentik oldum

Senin acı çektiğin yerde

Yalnız senin çektiğin acıyla dolu bütün belleğim

Yalnız seninle kanıyor bütün belleğim

İşte ezik içinde dizlerinin dibinde senin

(Çeviren: Sait Maden)

Elsa Seni Seviyorum



Billur bir şarkıdır bu seni mırıldanıyor

Söylediğim her sözcük boşuna değil diyor

Gün gelir sözcükler de dönüşür gözyaşına

Gün gelir sözcükler de büyüdür tek başına

Sevgilim çarpıp duran şu panjuru kapatalım

Yağmur damlasının sesiyle biz bize kal

(Çeviren: Erdoğan Alkan)

Sürekli Randevu



Hiçbir aşk yok ki bizim aşkımız gibi olsun

Bana yol göstermekte adımlarının izi

Güneş değil sensin ısıtan beni

Ellerinin renginden anlıyorum güneşi

Aşksız güneş rastlantısal bir ömür

Aşksız güneş bu yarınsız bir dündür

Ayrılıklar varsa çekip giden hep sensin

Hep bizim aşkımız var ağlayan her bir gözde

Hep bizim aşkımızdır yolu şaşırılmış sokak

Bu bizim aşkımızdır yol kapanınca sensin

Sensin sızlayan yürek hareket edince tren

Sensin tek eldivene eş olacak eldiven

İnsanı solduran her bir düşünce sensin

Uzun uzun sallanan mendiller de sen

Sensin gemilerin güvertesinde giden

Susan hıçkırıklar sen agucuklar sen

Ve akşam eşikteki sessiz itiraflar

Ağızdan kaçan bir fısıltı uykuda söylenen sözler

(Çeviren: Ahmet Necdet)

İşte Otuz Yıldır

Açan göğüm çiçeklerim

Ey aklım ey çılgınlığım

Mayıs ayım ezgilerim

Cennetim yangınım benim

Elsa yaşamım evrenim

(Çeviren: Sait Maden)

Kaynak: Antoloji.com - Louis Aragon şiirleri