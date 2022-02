Lostk Ark, Steam'de 1 milyondan fazla anlık oyuncu ile rekor kırdı

Smilegate RPG'nin geliştirdiği Amazon Games'in yayınladığı yeni MMO oyunu Lost Ark, Steam'de 11 Şubat'ta herkese açıldığı andan itibaren büyük bir rekor kırdı. Oyunu erken erişimde oynayan kullanıcılar ise anlık olarak yarım milyonu geçmişti.

LOST ARK, 1,3 MİLYON ANLIK OYUNCUYA ULAŞTI

Amazon Games'in yayınladığı oynaması ücretsiz rol yapma oyunu Lost Ark, SteamDB'deki istatistiklerine göre 1,3 milyon eş zamanlı kullanıcıya ulaşarak Steam'in en çok oynanan MMO oyunu olmayı başardı.

LOST ARK, TWITCH'TE DE REKOR KIRDI

Oynaması ücretsiz olan Lost Ark, Twitch'te de benzer bir rekora imza atmıştı. Henüz herkese açılmadığı zamanda canlı yayın platformu Twitch'te 1,2 milyon eş zamanlı izleyiciye ulaşarak Twitch'in en çok izlenen oyunu olan GTA V'i geride bırakmayı başardı.

TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK OYNANAN İKİNCİ OYUNU

Lost Ark, 3,2 milyon anlık kullanıcılı PUBG Battlegrounds'tan sonra tüm zamanların en çok oynanan oyunu oldu. Lansman öncesinde özel paket satın alan kullanıcılara erken erişim sunulduğu halde yarım milyonu geçen Lost Ark, Steam'de büyük bir başarı yakaladı.

AMAZON GAMES: NEW WORLD

Amazon Games'in geçtiğimiz aylarda ücretli olarak piyasaya sürdüğü New World de benzer bir rekora ulaşmıştı. SteamDB'ye göre New World'ün lansmanından bu yana 910 bin eş zamanlı kullanıcıyı geçtiği bildiriliyor. Ancak New World'ün modası biraz hızlı söndü. New World, son 24 saatte 50 bin eş zamanlı kullanıcıya ulaşabilmiş durumda.