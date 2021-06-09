LÖSEV midibüsü devrildi: 25 yaralı (3)

LÖSEV'DEN AÇIKLAMA GELDİKazanın ardından LÖSEV'in resmi sosyal medya hesabından yaçıklama yapıldı.

LÖSEV'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Kazanın ardından LÖSEV'in resmi sosyal medya hesabından yaçıklama yapıldı. Kazadan sonra seferber olunduğu, tüm yöneticiler ile sağlık ekibinin yaralıların durumlarıyla yakından ilgilendiği ve olay yerine hareket ettiği bilgisi paylaşıldı. LÖSEV açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Tedavisi tamamlanmış ve iyileşmiş 22 gencimiz, Ankara'dan Bodrum LÖSEV Tatil Kampına giderken Denizli Kale mevkiinde muhtemelen yağmur ve mıcır nedeniyle kayarak kaza geçirmişlerdir. Allah'ın sevgili kulları olan çocuklarımızın tamamının sağlığı iyi olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Tavas İlçe ve Denizli İlindeki hastanelerde ilk yardımları yapılmış ve gözlemde tutulmaktadırlar. Lösev ve Lösante Hastanemizin tüm yönetici ve sağlık ekibi olayları yakın takip etmekte ve olay yerine gitmektedirler. Olaya hemen müdahale eden Kale- Tavas ve Denizli Sağlık personeli ve Denizli Valimiz, İl Sağlık Müdürümüz ile İl Emniyet Müdürümüze teşekkürlerimizle birlikte çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere hepimize geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Deniz TOKAT/DENİZLİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat