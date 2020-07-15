LÖSEV, kurban bağışlarını bekliyor
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LÖSEV, kurban bağışlarını bekliyor

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e bağış yapılması çağrısında bulundu.

LÖSEV, kurban bağışlarını bekliyor
15.07.2020 11:04 | Son Güncelleme: 15.07.2020 12:02

LÖSEMİLİ Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Genel Koordinatörü Hülya Ünver, Kurban Bayramı'nda LÖSEV'e bağış yapılması çağrısında bulundu. Bu yıl kurban bedelinin 1250 TL olduğunu açıklayan Ünver, bağışların yıl boyunca lösemili çocuklara ve kanser hastalarına ulaştığını söyledi.

Kayıtlı lösemi ve kanser hastaları ile imkanları kısıtlı ailelerine 1998 yılından bu yana destek veren LÖSEV, Kurban Bayramı'nda bağış yapılması için çağrıda bulundu. Bağış kampanyası hakkında bilgi veren LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, dini vecibeler dahilinde kesilen kurbanlık bağışların yıl boyu lösemili çocuklara ve kanser hastalarına et ve et ürünleri olarak dağıtıldığını anlattı. Kurban bedelinin 1250 TL olduğunu belirten Ünver, LÖSEV'e her bankadan bağış yapılabileceğini söyledi.

LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA VE KANSER HASTALARINAKoordinatör Ünver, 15 yıla yakın süredir lösemili ailelerin Kurban Bayramı'nda ihtiyaçlarını karşıladıklarını anlattı. Bu yıl da Kurban Bayramı bağışlarını kabul ettiklerini hatırlatan Hülya Ünver, "Kurban bağışlarını Diyanet'in belirlediği icazetler doğrultusunda noter huzurunda kesiyoruz. Dini vecibelere uygun olarak kesilen kurbanlıkların etlerini tüm yıl boyunca lösemili çocuklarımıza ve kanser hastalarına dağıtıyoruz. 12 ay boyunca taze et ve et ürünlerini hastalarımızın evlerine kadar ulaştırıyoruz" dedi.SOĞUK ZİNCİR KIRILMADAN ULAŞTIRILIYORTürkiye'de LÖSEV'e kayıtlı 45 bin hasta olduğunu belirten Hülya Ünver, bu hastaların 25 binden fazlasının lösemili çocuk, geri kalanının ise yetişkin kanser hastası olduğunu söyledi. Her yıl yeni tanı alan 2 bin lösemili çocuk olduğunu kaydeden Ünver, her yıl 200 bin kişiye de kanser tanısı koyulduğunu anlattı. Kanser ve lösemili hastalara kapılarını açtıklarını söyleyen Hülya Ünver, "Vakfımıza kayıtlı olan tüm hastalarımızı et ve et ürünlerinden faydalandırmaya çalışıyoruz. Her yıl artan kanser hasta sayımız var. Hepsinin evlerine kadar bu kurbanlık etleri ulaştırmayı başarıyoruz. Geliştirdiğimiz çeşitli yöntemler var. Taze etler vakumlu ambalajlarda soğuk zincir kırılmadan hastalarımıza ulaştırılırken bir de LÖSEV Et Kartı'mız var. 10 binlerce hastamıza et kartlarımızı dağıttık. Onlar ihtiyaçları oldukça kendilerine en yakın marketlerden en sağlıklı şekilde etleri temin edebiliyor. Dilediği zaman dilediği miktarda eti alıp çocuğuna sağlıklı proteini götürme fırsatını yakalıyor" diye konuştu.LÖSEV'E BAĞIŞ YAPMAK ÇOK KOLAYLÖSEV'e bağış yapmanın çok kolay olduğunu belirten Ünver, "Tüm bankalardan LÖSEV'e bağış yapacağım dedikleri takdirde bağış ekranlarından bu bağışı gerçekleştirebilirler. Sadece orada bağışlarının ne şekilde olmasını istiyorsa onu belirtmesi gerekiyor. 'Vekaleten kurban bağışı yapmak istiyorum' ya da 'Kurban Bayramı'nda bağış yapmak istiyorum' diyerek seçimlerini yapabilirler. LÖSEV'in internet sitesinden kredi kartıyla bağış yapabilirler. Mobil bankacılık veya PTT üzerinden bağışlarını ulaştırabilirler. Hizmetlerimizi bizden dinlemek isteyen bağışçılarımızı da ofislerimize davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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