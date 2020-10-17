Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü

Batman'da bir Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 28 yaşındaki hemşire Yasemin Çolak'ın hikayesi yürek burktu. Bir süre önce lösemi hastalığını atlatan genç hemşire 15 gün önce yakalandığı koronavirüse karşı vermiş olduğu mücadeleye yenik düşerek yaşamını yitirdi.