Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü
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Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü

17.10.2020 12:45 | Son Güncelleme: 17.10.2020 13:10
Lösemiyi yenen genç hemşire, koronavirüse yenik düştü

Batman'da bir Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yapan 28 yaşındaki hemşire Yasemin Çolak'ın hikayesi yürek burktu. Bir süre önce lösemi hastalığını atlatan genç hemşire 15 gün önce yakalandığı koronavirüse karşı vermiş olduğu mücadeleye yenik düşerek yaşamını yitirdi.

Bir süredir savaştığı lösemiyi atlatan ve Batman'ın Sason ilçesinde 3 yıldır Sason Aile Sağlığı Merkezi'nde çalışan 28 yaşındaki Yasemin Çolak, 15 gün önce yakalandığı koronavirüs nedeniyle Ankara'da tedavi görüyordu. Hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybeden genç hemşire dün gece yaşamını yitirdi.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

Genç hemşirenin yaşamını yitirmesi sonrasında açıklama yapan Batman Sağlık İl Müdürü Dr. Hakan Pamukçu, "Sason halkına yıllarca hizmet verip, herkesin gönlünde yer eden, lösemi hastalığı tedavisini şifayla bitiren hemşire kardeşimiz Yasemin Çolak'ı ne yazık ki Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle kaybettik. Eşine, çocuklarına ve tüm sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

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Haber Yorumları (3)
HEMŞİRE: Allah rahmet eylesin ?? geride kalanlara sabır versin. Mekanı cennet olsun inşallah
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PINAR: Cenabı Allah''tan rahmet kederli ailesine baş sağlığı diliyorum mekanı cennet olsun Allah geride kalanlara hayırlı uzun ömür versin başınız sağolsun
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BAFRA: Allah rahmet eylesin
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