Lösemiyi yenen Celil artık üniversiteli

21.08.2019 11:42

İzmir'de gördüğü tedavi sonucu 13 yıl önce lösemi hastalığını yenen Celil Can Boz, üniversitede hayalini kurduğu bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

Buca ilçesinde yaşayan 19 yaşındaki Boz'a, 2006 yılında rahatsızlığı üzerine gittiği Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde lösemi teşhisi konuldu.

Çocuklarının hastalığına çok üzülen aile, yaşadıkları maddi zorluklar nedeniyle Lösemili Çocuklar Vakfına (LÖSEV) başvurdu.

Üç yıl devam eden tedavi süreci boyunca aileye maddi ve manevi destek veren LÖSEV, taburcu edilmesinin ardından çocuğa özel dersler ve burs desteği sağladı.

Gönüllü öğretmenler tarafından verilen derslerde özellikle matematiği çok seven Boz, üniversitede matematik ile ilgili bir bölüm okumaya karar verdi.

Boz, bu hayalini girdiği üniversite sınavında gerçeğe dönüştürdü. Ege Üniversitesi Matematik Bölümü'nü kazanan Boz, mutluluğunu LÖSEV çalışanları ve vakıf bünyesinde hasta çocuklara maddi destek sağlamak için gönüllü olarak oyuncak bebek yapan annesi Nevin Boz ile kutladı.

Celil Can Boz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çok zor günler geçirdiğini, hayatının en zor anlarında yardımına LÖSEV'in koştuğunu söyledi.

Hastanede tedavi görürken aklında sadece okuma isteğinin olduğunu belirten Boz, "İlkokulda derslerimden geri kaldım. Moralim çok bozuldu ama bana özel dersler verildi. Bana matematik dersini sevdirdiler. Bu destek üniversite sınavına girinceye kadar devam etti." diye konuştu.

Hayallerini gerçeğe dönüştürdüğünü dile getiren Boz, şöyle devam etti:

"Üniversitede matematik bölümünde eğitim almak çocukluğumdan bu yana en büyük hayalimdi. Girdiğim sınavda başarılı olduğum için çok mutluyum. Hayatımın bundan sonraki yıllarında artık sevdiğim mesleği yapacağım. LÖSEV sayesinde hem lösemi hastalığını yendim hem de üniversitede hayalini kurduğum bölümde okuma şansı buldum. Onların verdiği destekler olmasaydı okuyamazdım. Kimse lösemiden korkmasın. Hastalığın tedavisinde moral çok önemli."

Lösemili çocukların annelerine destek oluyor

Anne Nevin Boz ise oğluna teşhis konulduğunda çok üzüldüğünü, onun bir gün sağlığına kavuşup iyileşeceğine hep inandığını ifade etti.

LÖSEV'in kendilerini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Boz, "Hastalık sürecinden başlayarak bize hep destek oldular. Daha önce çalıştığım iyi bir işim vardı. Oğlumun iyileşme sürecinin ardından oradan ayrılıp, tedavisi devam eden çocuklara destek için gönüllü olarak vakfa ait oyuncak bebekleri yapmaya başladım. Ben hasta çocukların annelerine 'benim çocuğum iyileşti' diye moral verip destek sağlarken, oğlum da hasta çocuklara örnek oluyor." ifadelerini kullandı.

"Biz de ailesi kadar sevindik"

LÖSEV İzmir İl Koordinatör Yardımcısı Gökçe Demirtaş da 21 yıllık vakfın 40 bine yakın hastaya maddi ve manevi destekte bulunduğunu aktardı.

Celil'in kendileri için çok özel biri olduğunun altını çizen Demirtaş, şunları kaydetti:

"2007 yılından bu yana onunla ve ailesiyle beraberiz. Hastalık sürecini beraber atlattık. O süreçten sonra eğitim desteği vermeye devam ettik. Üniversite sınavında istediği yeri kazandığını öğrendiğimizde biz de ailesi kadar sevindik. Celil gibi birçok gencimiz ve çocuğumuz var. Onların da sağlığına kavuşması için vatandaşlarımızın vakfımıza bağış yapmasını bekliyoruz."

Kaynak: AA