Lösemiyi 4 yılda yenen Fatma ziyaret ettiği hastalara umut aşılıyor

06.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 06.11.2019 11:10

Van'da 4 yıl süren tedavi sürecinin ardından lösemiyi yenerek hayata tutunan 17 yaşındaki Fatma Yılmaz, kendisi gibi ağır tedavi aşamalarından geçen çocukları hastanede ziyaret ederek, destek oluyor.

Hakkari'de yaşayan Yılmaz ailesinin 2 çocuğundan biri olan Fatma'ya, halsizlik ve eklem ağrıları nedeniyle gittiği Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde lösemi teşhisi kondu.

Hastanenin hematoloji servisinde tedavisine başlanan Yılmaz, hastalığı nedeniyle eğitimine Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıklarının yaptığı iş birliği kapsamında hastanede oluşturulan sınıfta devam etmek zorunda kaldı.

Yaşama dair umutlarını yitirmeyen Yılmaz, ailesinin ve doktorların desteği sayesinde 4 yıl süren zorlu sürecin ardından sağlığına kavuştu.

Kendisi gibi lösemiye yakalanan çocukları sürekli hastanede ziyaret ederek moral veren Yılmaz, hemşire olarak bu desteğini sürdürmek istiyor.

"Lösemi konusunda farkındalığın artması gerekir"

Yılmaz, AA muhabirine, hastalığa yakalandıktan sonra lösemi hakkında bilgi sahibi olduğunu ve korkmaya başladığını söyledi.

Lösemi konusunda farkındalığın artırılması gerektiğini belirten Yılmaz, şunları anlattı:

"Daha önceden 'gerçekten böyle bir hastalık var mı? Bu hastalığa yakalanan insanlar var mı, yaşıyorlar mı?' diye düşünüyordum. Hastalığa yakalandığımda 'Böyle hastalar varmış, yaşıyorlar ve bizler bunların farkında değilmişiz.' dedim. Bu hastalığa yakalananları televizyonda görmekle yetiniyoruz. Toplum olarak bu hastalık konusunda bilinçsiziz. Hastalık ve tedavi süreci çok zorlu. Bu ağır yükü tek başına taşıyamıyorsunuz. Bu süreçte, ayağa kalkmam için elimden tutan ailem, doktorlarım, hemşirelerim bana yardımcı oldular. 4 yıl kanserle mücadele ettim ve sonunda bu hastalığı yendim."

"Hemşire olmak istiyorum"

Hastanede sağlanan imkanlar sayesinde eğitimine devam edebildiğini dile getiren Yılmaz, bu sayede hem tedavisinin aksamadığını hem de etkinliklere katılarak hastalığını unuttuğunu aktardı.

Üniversiteyi kazanarak hemşire olmak istediğini anlatan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Hemşireliğe olan ilgim hastanede başladı. Buradaki doktor ve hemşirelerin üzerimde çok emekleri oldu. Onların yardımıyla iyileştim. Biz üzüldüğümüzde onlarda üzüldü, biz ağladığımızda onlar da ağladı, bizimle mutlu oldular. Benim için yapılan bu fedakarlığın aynısını ben de başka insanlar için yapmak istiyorum. Çocukları hastanede ziyaret ederek yaşadıklarımı anlatıyorum, moral vermeye çalışıyorum. Bu çocukların hayali olabilirim. Çocuklar beni görünce moral buluyor. Ben bu hastalığı yenmeyi başardım. Diğer çocuklar da başarabilir. Onların da buna inanmasını istiyorum."

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Çocuk Hemotoloji, Onkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kamuran Karaman, Yılmaz'ın hastaneye ilk getirildiğinde bitkin ve halsiz olduğunu, eklem ağrısı yaşadığını anlattı.

Müdahalenin ardından hastaya lösemi tanısı koyduklarını belirten Karaman, şunları kaydetti:

"Sonrasında zorlu, yorucu ve sabır gerektiren bir tedavi sürecine girdik. Fatma'nın eğitim hayatının aksamaması için hastane odasında gönüllü öğretmenler tarafından ders verildi. Eğitiminin kesintiye uğramaması Fatma'ya çok büyük moral oldu. Tedaviye uyumunu olumlu etkiledi. Bu sürecin başarılı olması sadece doktor ve verilen tedavilere bağlı değil. Bu bir ekip işi. Bu ekipte özelikle yardımcı sağlık personeli, hastanın ailesi, akrabaları, hastanenin diğer personellerinin rolü çok büyük."

Kaynak: AA