Lösemi Hastası Öğrenciye Evde Karne

SİVAS'ta lösemi hastalığı nedeniyle evde eğitim hizmeti alan Emirhan Yıldız, (11) karnesini, kendisini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy'un elinden aldı.

TOKİ Ahmet Yesevi Orta Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Emirhan Yıldız'a, 2014 yılında lösemi teşhisi kondu, ardından felç geçirdi. Ayşe (42) ve Levent (41) Yıldız çiftinin iki çocuğundan biri olan Emirhan'a, ablası Çiğdem'den (16) kemik iliği nakli yapıldı. İlk denemede başarısız olan nakil, ikincisinde başarılı oldu. Tedavisi nedeniyle okula gidemeyen Emirhan Yıldız'a evde eğitim hizmeti verilmeye başlandı.

2 yıldır evde eğitim alan Emirhan Yıldız'a karnesini, kendisini ziyaret eden Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy verdi. Altınsoy, küçük Emirhan'a çeşitli hediyeler de verdi.

Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, özel bir karne verdiklerini belirterek, " Milli Eğitim Bakanlığı her zaman, her yerde öğrencimize ulaşarak eğitimini tamamlamalarını sağlamaktadır. Bu kapsamda ilimizde 2 bin 419 tane öğrencimiz özel eğitim alıyor. Bunlardan bazıları evde alıyorlar, bazıları hastanede alıyor, bazıları okullarında özel destek sınıflarında alıyorlar. Bazıları da özel eğitim sınıflarında alıyorlar. Emirhan çok başarılı bir öğrenci, karnesini de beraber verdik. Hem aileye teşekkür ediyorum, hem okul müdürümüze teşekkür ediyorum. Emirhan'a başarılar diliyorum. En kısa zamanda da tedavisini atlatıp arkadaşlarıyla beraber okulda eğitim görmesini temenni ediyorum" dedi.

Anne Ayşe Yıldız ise eğitim sürecinde destek veren öğretmenlere teşekkür etti.

Emirhan'a kemik iliği veren ablası Çiğdem Yıldız ise "Dilerim kardeşim en kısa zamanda iyileşir" ifadelerini kulandı. - Sivas