Lösemi hastası diş hekimi için Mudanya'da kök hücre bağışı toplandı
28.01.2021 15:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 15:04
Bursa'da yaşayan lösemi hastası diş hekimi Selen Utlu Akalın için başlatılan kampanya kapsamında Mudanya ilçesinde iki günde 119 kök hücre bağışı yapıldı.
Bursa'da yaşayan lösemi hastası diş hekimi Selen Utlu Akalın için başlatılan kampanya kapsamında Mudanya ilçesinde iki günde 119 kök hücre bağışı yapıldı.
Türk Kızılay Mudanya Temsilcisi Mustafa Bayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, kampanyaya ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini bildirdi.
Kampanya kapsamında ilçede 119 kök hücre bağışında bulunulduğunu, ayrıca 122 ünite kan toplandığını duyuran Bayrak, Mudanyalılara teşekkür etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yavuz Gerçekçi