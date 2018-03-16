Londra Patlamasının Feci Görüntüleri Ortaya Çıktı
İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen yıl metroda DEAŞ'ın üstlendiği, 18 yaşındaki teröristin gerçekleştirdiği patlamanın görüntüleri paylaşıldı.
Londra polisinin paylaştığı fotoğraflarda, Ahmed Hassan isimli 18 yaşındaki teröristin patlayıcıyı infilak ettirdiği an yer alıyor. Ayrıca patlayıcı düzeneğinin içindeki çiviler ve bıçaklar dikkat çekiyor.
30 KİŞİ YARALANMIŞTI
Eylül 2017'de Parsons Green metro istasyonunda gerçekleştirilen patlamada şans eseri can kaybı yaşanmamış ancak 30 kişi yaralanmıştı.
SALDIRIYI DEAŞ ÜSTLENMİŞTİ
Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırı sonrasında açılan davada, 18 yaşındaki terörist Hassan'a kasten cinayet suçlamasıyla dava açıldı.
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