Londra'da eski sevgilisinin erkek arkadaşını öldüren Türk, müebbet hapis cezası aldı

İngiltere'nin Londra şehrinde yaşayan Oğuzhan Altun, eski sevgilisi ile kısa bir süreliğine birlikte olan Michael Paul Baptista'yı beş kez bıçaklayarak sokakta ölüme terk etmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan duruşmada Altun'un, müebbet hapis cezası aldığı açıklandı.

Londra'da 2019'un Aralık ayında 30 yaşındaki Oğuzhan Altun, eski kız arkadaşının sevgilisini sokak ortasında beş kez bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu. Michael Paul Baptista tarafından saldırıya uğradığını iddia eden adam, verdiği yalan ifadelerle mahkemeyi şaşırtmaya çalışmıştı. Yalanları bir bir ortaya çıkan katil eski sevgilinin, geçtiğimiz salı duruşması gerçekleşti ve 19 farklı gerekçeyle müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DELİLLER SONUNU GETİRDİ

Soruşturma sırasında memurlar, Altun'un telefonunda eski kız arkadaşı ve Baptista'nın bulunduğu bir fotoğrafı yaktığı bir video buldu. Ayrıca Altun'un dükkanın önünde, kurbanını tehdit ettiği ve makası fırlatma anı kamera görüntülerine yansıdı.