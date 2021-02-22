LOL espor takviminde 5. hafta geride kaldı

Şampiyonluk Ligi'nde heyecan devam ediyor! 20 ve 21 Şubat tarihlerinde oynanan 10 karşılaşma ile birlikte 5. hafta geride kaldı. LOL espor takviminde vakit ilerlese de lider konumunda olan isim değişmiyor.

Beşinci haftanın ilk gününde Papara SuperMassive ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Papara SuperMassive ilk dört haftayı namağlup kapatmıştı ve sekiz galibiyet ile puan tablosunun zirvesinde bulunuyordu. Heyecanlı karşılaşmalarda alınan skorlar da büyük merak topladı.

LOL ESPOR TAKVİMİNDE 5. HAFTA GERİDE KALDI

LOL espor karşılaşmalarının favorisi Papara SuperMassive karşısında Beşiktaş herkesi şaşırtan bir performansa imza attı ve 10-0'lık skorla ezici bir galibiyet aldı. Böylelikle Papara SuperMassive bu mevsimdeki ilk mağlubiyetini yaşarken Beşiktaş da altıncı galibiyetine imza attı.

Haftanın ikinci gününde Papara SuperMassive, 5 Ronin'i mağlup etmeyi başardı ve zirvedeki yolculuğuna devam etti. Beşiktaş ise Dark Passage'a mağlup olarak haftayı kapattı.

HAFTANIN KAZANANLARI: FASTPAY WILDCATS VE DARK PASSAGE

Şampiyonluk Ligi'nde üst sıralarda puan kayıplarının yaşandığı bir hafta geride kaldı. Zirve yarışındaki Papara SuperMassive, Beşiktaş, Galatasaray Espor ve Nasr Esports haftayı birer galibiyet ve birer mağlubiyetle kapattı.

Zirve yarışının önemli adaylarından olan fastPay Wildcats rakiplerinin kayıp yaşadığı haftadan kazançlı çıkmayı başardı. Galatasaray Espor ve GALAKTICOS karşısında galibiyete ulaşan ekip ikinci sıraya adım attı ve lider Papara SuperMassive ile aradaki puan farkını ikiye indirdi.

Dark Passage ise haftadan kazançlı çıkan bir diğer ekip oldu. Üst sıralardaki ekiplerin puan kaybettiği haftayı kayıpsız kapatan ekip toplamda altı galibiyete ulaştı. Dark Passage, Nasr Esports, Galatasaray Espor ve Beşiktaş altışar galibiyet ile üçüncü sırayı paylaşıyor.

TEAM AURORA VE GALAKTICOS YARIŞTAN KOPUYOR

Şampiyonluk Ligi'nde 9 haftalık lig aşamasının ardından ilk 6 sırayı alan ekipler mevsim finallerine yükselme hakkı kazanacak. Haftayı birer galibiyet ile kapatan 5 Ronin ve 1907 Fenerbahçe Espor, ilk 6 iddialarını sürdürdü. Haftayı galibiyetsiz kapatan GALAKTICOS ve Team Aurora ise mevsim finalleri yarışında büyük darbe aldı.