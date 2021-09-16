Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim hangi yıllarda yaşamıştır? - Haberler
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Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim hangi yıllarda yaşamıştır?

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Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim hangi yıllarda yaşamıştır?

Son dönemde Lokman ya da diğer adıyla Lokman Hekim vatandaşlar tarafından merak edilmiştir. Peki, Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim hangi yıllarda yaşamıştır?

Lokman Hekim, Kur'an'da bahsi geçen, hikmet sahibi olduğuna inanılan kişi ve uzun ömürlü olan kişi olarak anlatılmaktadır. Son dönemde vatandaşlar tarafından internette en çok "Lokman Hekim kimdir? Lokman Hekim hangi yıllarda yaşamıştır?" soruları aratılmıştır. Lokman Hekimile ilgili detaylar haberimizde. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

LOKMAN HEKİM KİMDİR?

Kur'an'da Lokman'la ilgili bilgiler, aynı adı taşıyan sûrede onun iki defa ismen zikredilmesinden ve oğluna verdiği bazı öğütlerin naklinden ibarettir (Lokmân 31/12-19). Buna karşılık Câhiliye şiirinde ve kısas-ı enbiyâ başta olmak üzere bazı İslâmî kaynaklarda Lokman'a dair çeşitli rivayetler yer almakta ve bu rivayetlerdeki bilgilerin aynı adı taşıyan veya benzer niteliklere sahip farklı kişilere ait olduğu ve bunların birbirine karıştırıldığı ifade edilmektedir. Gerçekte biri Kur'an'da zikredilen ve kendisine hikmet verilmesi sebebiyle Lokmânü'l-hakîm (Lokman Hekim) diye mâruf olan, diğeri ise Arap şiirinde Lokmân b. Âd olarak geçen iki kişinin mevcudiyeti yanında (Cevâd Ali, I, 316-317) zaman içinde muhtelif kişilere ait çeşitli özellikler de bu isim etrafında toplanmıştır.

Lokman'ın ne kadar yaşadığı konusunda farklı rivayetler vardır. Bu rivayetlere göre Lokman Allah'tan uzun ömür dilemiş, tercih kendisine bırakılınca Araplar'da uzun ömrün simgesi olan kartaldan hareketle yedi kartal ömrü kadar yaşamayı istemiştir.

Lokman'ın beş yüz altmış, bin, üç bin, üç bin beş yüz veya dört bin yıl yaşadığı nakledilmektedir. Bu sebeple kendisine "Lokmânü'n-nüsûr" (kartallar kadar uzun yaşayan Lokman) denildiği gibi "el-Muammer" (uzun ömürlü) lakabıyla da anılmıştır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

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