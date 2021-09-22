VAN (İHA) - Lokman Hekim'de 3 ve 83 yaşındaki hastalara kalp ameliyatı

VAN - Van'da, kalp rahatsızlığı olan 3 yaşındaki Renas ile 83 yaşındaki Halil Gürbüz, Lokman Hekim Van Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Lokman Hekim Van Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Prof. Dr. Halil Başel, "Hastanemize biri 3 yaşında, biri 83 yaşında iki hasta geldi. 3 yaşındaki Renas isimli çocuğun doğuştan gelen kalbinde delik ve kapak problemi vardı. Halil Gürbüz ise hem kalp kapağında hem de iki damarında problem vardı. Biri 3 yaşında biri 83 yaşında. İkisi de tesadüf oldu. Eskiden biz 70 yaşın üzerindeki hastaları pek ameliyat etmezdik. Böyle ağır ameliyatları yapmazdık. Tabi kliniğimizde daha önce 100 yaşın üzerinde de hastayı ameliyat ettiğimiz oldu ama Halil Bey çok rahat atlattı. İlave problemleri de hal oldu. Yarın inşallah taburcu edeceğiz. Renas'ın da zor ameliyatı vardı. Büyük merkezlerin birinde pandemiden dolayı çok gün vermişler ama kalbi etkilenmeye başlamıştı. Beklemesin diye Renas'ın ameliyatını burada yaptık. Allah'a şükür iyi geçti. Onu da bugün taburcu ediyoruz" dedi.

Daha önce birçok büyük merkezi araştırdığını belirten Halil Gürbüz isimli hasta ise "Yaklaşık iki yıldır rahatsızlığım vardı. Ankara'yı, İstanbul'u, İzmir'i ve Antalya'yı da araştırdım ama Halil Hoca üzerinde doktor yok. Gece gündüz demeden hastasıyla ilgileniyor. Kendimi çok iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

(ATL-MSA-Y)