Lodosta sürüklenen sandalı batmaktan balıkçılar kurtardı

ÇANAKKALE'de deniz ulaşımını önemli ölçüde etkileyen lodos fırtınası, 5 metre boyundaki bir sandalın bağlı bulunduğu limanda halatını kopararak, boğazda sürüklenmesine neden oldu.

ÇANAKKALE'de deniz ulaşımını önemli ölçüde etkileyen lodos fırtınası, 5 metre boyundaki bir sandalın bağlı bulunduğu limanda halatını kopararak, boğazda sürüklenmesine neden oldu.

Çanakkale'de etkili olan lodos fırtınası, deniz ulaşımı tamamen durdurdu. Lodos, Kumkale limanında bağlı olan 5 metre boyundaki bir sandalın halatlarının kopmasına ve boğazda sürüklenmesine neden oldu. Başıboş şekilde Çanakkale Boğazı'nın Kumkale açıklarında gemi trafik hattı içinde sürüklenen sandalı gören 'Çalı Balıkçılık' isimli gırgır teknesinin reisi, içerisinde insan olabileceğini düşünerek yardım için hizmet botunu indirdi. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü yetkilileri de olay hakkında bilgilendiridi. Bunun üzerine boğazda seyreden gemiler, telsiz ile uyarılarak dikkatli seyretmeleri istendi.Gırgır teknesinin mürettebatı, batmak üzere olan sandalı hizmet botuna yedekleyerek, Kumkale limanına çekti. Batmaktan kurtarılan sandal limana bağlanırken, sahibinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN