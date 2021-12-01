Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı kahverengiye boyandı - Haberler
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Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı kahverengiye boyandı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Yerel

- Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı sarıya boyandı Zonguldak'ta lodos ve yağmurun ardından liman kahverengine büründü.

ZONGULDAK (İHA) - - Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı sarıya boyandı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta lodos ve yağmurun ardından liman kahverengine büründü. Rüzgar nedeniyle küçük çapta dalgalar oluşurken balıkçı tekneleri de limana demirledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kenti etkisi altına alan lodosun ardından yağmur da etkili oldu. Üzülmez ve Çaydamar derelerinin denizle birleştiği liman ise yağmur sonrası adeta kahverengine boyandı. Kuvvetli fırtına nedeniyle teknelerini limana bağlayan balıkçılar bu gün de denize açılmadı. Balıkçı tekneleri kahverengine boyanan limanda bekleyişini sürdürdü. Öte yandan Liman Caddesi'nde rüzgarın da etkisiyle küçük çapta dalgalar meydana geldi.

Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı kahverengiye boyandı

Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı kahverengiye boyandı

Lodos ve yağmurun ardından Zonguldak Limanı kahverengiye boyandı

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