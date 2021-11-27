Lodos balık tezgahlarına esti - Haberler
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Lodos balık tezgahlarına esti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Lodos balık tezgahlarına esti

Marmara ve Ege' de etkili olan lodos balık tezgahlarını da vurdu.

MARMARA, BALIKESİR (İHA) - Marmara ve Ege' de etkili olan lodos balık tezgahlarını da vurdu. Bandırma Balık haline az miktarda balık gelince balık fiyatları da yükseldi.

Lodos Bandırma balık halindeki balık tezgahlarına da esti. Balık azlığı fiyatlara yansıdı. Balıkhalinde Hamsi 40, Çinekop 50, Palamut tanesi 35 ve İstavrit ise kilosu 25 Liradan satılıyor. Lodosun balık miktarı ve fiyatlarını etkilediğini belirten Balıkçı Barış Yıldız, "Havaların Lodos olmasıyla birlikte Hamsi fiyatları biraz yükseldi. Balıkhaneye lodostan dolayı balık az geliyor, o yüzdende fiyatlar yüksek oluyor. Fiyatlar yüksek olunca insanların balıklara ilgisi az oluyor. Bu da beklentimizin altında kalıyor. Fiyatlara gelince hamsi kilosu 40, çinekop kilosu 50 liradan satılıyor. 3 gün daha lodos var. Balık fiyatları düşmez" diye konuştu. - BALIKESİR

Lodos balık tezgahlarına esti

Lodos balık tezgahlarına esti

Lodos balık tezgahlarına esti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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