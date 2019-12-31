Lockheed Martin bu yıl 134 adet F-35 teslimatı hedefine ulaştı

31.12.2019 10:05 | Son Güncelleme: 31.12.2019 10:05

Bir zamanlar Türkiye'nin de üretim zincirinde olduğu beşinci nesil savaş jetlerini üreten Lockheed Martin Corp (LMT.N) firması, 2019'daki 131 uçak hedefine ulaştıklarını açıkladı.



Havacılık alanında dünyanın en büyük kuruluşlarından olan LMT.N, bu yıl içerisinde Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerine 134 adet F-35 jeti üretip teslim ettiklerini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle