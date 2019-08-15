Liverpool-Chelsea - Süper Kupa finali İngiliz basınında: 'Adrian da adını İstanbul kahramanları...

15.08.2019 11:47

İstanbul'da Chelsea'yi normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 biten maçta penaltılarla 5-4 mağlup eden Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nden sonra Süper Kupa'yı da müzesine götürdü. İngiliz basını Tammy Abraham'ın penaltısını kurtaran Liverpool'un file bekçisi Adrian San Miguel del Castillo'yu "maçın kahramanı" ilan etti.

i gazetesinin arka kapağında Adrian'ın büyük bir fotoğrafıyla birlikte, "Adrian, kahraman" başlığı atıldı.

Gazetedeki Sam Cunningham imzalı yazıda, "Adrian, Liverpool'un İstanbul aşk hikayesinde yeni bir bölüm yazdı" denildi.

Liverpool, İspanyol kaleci Adrian San Miguel del Castillo'yu 10 gün önce West Ham'den transfer etmişti. Adrian, İngiltere Premier Ligi'nin ilk haftasında Liverpool'un Norwich City'i 4-1 yendiği maçta kaleci Allison'un 39. dakikada sakatlanması üzerine ilk kez kaleye geçmişti.

Times gazetesi iç sayfalarındaki haberinde, "Adrian da adını Liverpool'un İstanbul kahramanları listesine ekledi" dedi.

Gazetenin spor yazarlarından Henry Winter, Liverpool'un 2005 yılında da Şampiyonlar Ligi'ni İstanbul'da yine penaltı atışlarıyla sonuçlanan bir finalde kazandığını hatırlattı.

Daily Telegraph gazetesi spor ekinin başlığında "İstanbul penaltıları" derken, karşılaşmayı yöneten Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'a 10 üzerinden 8 verdi.

Frappart, dün akşamki maçı yöneterek tarihe geçmişti.

Final maçı çok geç saatte sonuçlandığı için karşılaşmanın tüm detayları bazı İngiliz gazetelerinin ilk baskılarına yetişmedi.

Bu gazetelerden Guardian, internet sitesindeki haberinde, Liverpool Menajeri Jürgen Klopp'un İspanyol kaleci Adrian'ın performansını "inanılmaz" olarak nitelendirerek övdüğünü yazdı.

Jurgen Klopp, Adrian'ın 90 dakika ve uzatma boyunca da mükemmel kurtarışlar yaptığını, onun için çok mutlu olduğunu söyledi.

Adrian: Benim için çılgın bir hafta oldu

Adrian da maçın ardından finali İngiltere'de yayımlayan BT Sport'a yaptığı açıklamada, "Liverpool'a hoşgeldiniz! Benim için çılgın bir hafta oldu" dedi.

"Liverpool için oynamaktan çok mutluyum" diyen Adrian, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Uzun bir maç oldu ama bizim için harika sonuçlandı."