Liste Geri GÜNCEL EFELER BELEDİYESİ KURBAN KESİM YERLERİNİ AÇIKLADI

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde hizmet verecek olan kurban kesim yerlerini açıkladı.

Efeler Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ilçe genelinde hizmet verecek olan kurban kesim yerlerini açıkladı.

'Efeler Kaymakamlığı Kurban Hizmetleri Komisyonu' tarafından kurban kesimi noktaları belirlendi. Buna göre ilçede; Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı, Köprülü Mahallesi Cihanoğlu Camii, Zeybek Mahallesi TOKİ Konutları, Mimar Sinan Mahallesi Emir Sultan Camii yanı, Ilıcabaşı Mahallesi Ayter Alanı (Forum Aydın AVM yanı, Aydın Arkeoloji Müzesi arkası) olmak üzere toplam 5 ayrı noktada kurban kesimi yapılabilecek.

Efeler Belediyesi tarafından, geçtiğimiz haftalardan itibaren gerçekleştirilen temizlik ve düzenleme çalışmaları sonrası kurban kesim alanları daha sağlıklı hale getirildi. Bu alanlarda, Covid-19 bulaşma riskinin en aza indirilmesi amacıyla randevu sistemiyle kesim yapılacak. Vatandaşlar 15 Temmuz 2021 tarihinden sonra; 0256 212 55 04 ve 0256 212 55 05 numaralı telefonları arayarak randevu oluşturabilecek. Ayrıca Efeler halkının sağlıklı bir ortamda bayram geçirebilmeleri için Efeler Belediyesi tarafından gereken tüm tedbirlerin alındığı duyuruldu. İlçenin en büyük hayvan pazarı olan Efeler Belediyesi Çeştepe Hayvan Pazarı'nda yenilenen sistem ile kesim yerleri artırıldı. Vatandaşların mağdur olmaması ve en hızlı şekilde kurban kesimlerini tamamlayabilmeleri için kompresörlü hava sistemi yapıldı, musluklar artırıldı ve Efeler Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla hayvan pazarı daha modern bir hale getirildi.

Kaynak: Habermetre