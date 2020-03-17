Liselilerden korona virüsüne karşı 10 kat daha etkili dezenfektan
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Liselilerden korona virüsüne karşı 10 kat daha etkili dezenfektan

Korona virüsüne karşı dezenfektan geliştiren ve üretime geçerek Manisa'daki kurumlara göndermeye başlayan Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi şimdiden şehir dışından talep almaya başladı.

17.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 17.03.2020 10:02
Liselilerden korona virüsüne karşı 10 kat daha etkili dezenfektan

Korona virüsüne karşı dezenfektan geliştiren ve üretime geçerek Manisa'daki kurumlara göndermeye başlayan Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi şimdiden şehir dışından talep almaya başladı. Piyasadaki bilinen dezenfektanlara göre 10 kat daha etkili olan dezenfektanın üretiminde liseli öğrenciler de çalışarak teoride öğrendiklerini pratiğe dökme fırsatı bulmuş oldu.


Bütün dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de kendini gösteren korona virüsüne karşı tedbirler en üst düzeyde alınmaya başlanırken Manisa'da 2008 yılında eğitim öğretime başlayan Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesinde virüse karşı etkili bir dezenfektan üretilmeye başlandı. İlk etapta il genelindeki okulların dezenfektan ihtiyacını karşılayan okulun ürettiği dezenfektanlara il dışından da yoğun talep gelmeye başladı. Kimya bölüm şefi Davut Bilgin önderliğinde öğrencilerle üretimi yapılan dezenfektanlar kapsüllü virüs olarak adlandırılan korona virüsüne karşı 10 kat daha fazla etkili oluyor.


"Farklı bir yöntemle çalışıyoruz"


Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Kimya Bölüm Şefi Davut Bilgin, "Okulumuzda korona virüsü konusunda hassas bir dönemden geçerken ihtiyaç olan dezenfektan konusunda çalışmalar yapıyoruz. Piyasada ham madde bulmak, alkol bulmak zor olduğu için biz farklı bir yöntemle çalışmayı denedik. Hipokloröz asitle bir çalışma yapıyoruz. Bunun da bu tür kapsüllü virüslerde etkisi alkollü sistemden daha kuvvetli bir etkisi var. Bu nedenle biz de bu konuda çalışma yapmaya başladık öğrencilerimizle. Günde belli bir miktar üretmeye başladık. Bugün üretimin ilk günüydü ve 600 litre civarında üretim yaptık. Önümüzdeki günlerde bu üretimi artırmayı düşünüyoruz." dedi.


Dezenfektan üretiminde çalışan okulun öğrencilerinden Şıvan Kızıloğlu, "Korona virüsüne karşı dezenfektan üretiyoruz. Piyasadakilere göre biz farklı bir yöntem deniyoruz. Bu şekilde daha etkili olacağını düşünüyoruz. O yüzden kendi dezenfektanımızı kendimiz yapıyoruz. Bazı okulların tedarikini yapacağız. Kendi imalatımızı yapıyoruz hocalarımız ve arkadaşlarımızla birlikte güzel bir iş yapıyoruz. Korona virüsüne karşı mücadele ediyoruz" diye konuştu.


"Virüslerin yaşamasına olanak sağlamıyor"


Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Müdürü İlyas Kayaokay, "Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi olarak biz de korona virüsüne karşı savaş açtık. Tüm dünya korona virüsüyle ilgili mücadele veriyor. Biz Türkiye olarak bu ülkeler arasında en iyi mücadeleyi veren bir ülke olduğumuzu düşünüyorum. Başta bakanlığımız olmak üzere, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bu konunun üzerinde hassasiyetle duruyorlar. Biz de okul olarak, kimya bölümü olarak korona virüsüyle ilgili elimizden geleni yapıyoruz. Bakteri ve virüs anlamında mantar gibi bu tür canlıların yaşamına olanak sağlamayan bir üretim yapıyoruz kimya alanında. Yapmış olduğumuz bu üretimleri, kimyasalları çeşitli devlet kurumlarına, okullara dağıtarak tüm kurumlarda mücadeleye destek oluyoruz. Manisa genelinde yoğun bir talep var aynı zamanda il dışından da talepler var. Ancak tamamına yetişemiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda ne kadar destek olabilirsek bizim için o kadar iyi. Bakanımız Sayın Ziya Selçuk üreten okullar anlamında daima bize, ülke ekonomisine bu şekildeki olaylara katkıda bulunmamamızı hep bize söylemiştir. Biz de hep bu direktifler doğrultusunda elimizden gelen katkıları sağlamaya çalışıyoruz" dedi.


Manisa Çukurova Kimya Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi tarafından el dezenfektanları da üretildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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