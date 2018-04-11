Liselere Girişte Uygulanacak Yeni Sistem

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Lale Karabıyık, liselere girişte uygulanacak yeni sisteme ilişkin, "Mesleki ve teknik Anadolu liseleri yok sayılmıştır. Mevcut 8 bin 457 resmi lisenin bin 367'si sınavla öğrenci alacak şekle dönüştürülmüş. Köklü başarılı, okul kültürü olan kurumların çoğu bu liste içerisinde yer alamadı." dedi.

Karabıyık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Yapılacak 2018 Yılı Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu" ile sınavla öğrenci alan okul listeleri ve kontenjanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TEOG sınavı kaldırılıp yeni sisteme geçildiğinde yetkililerin, 600 lisenin sınavla öğrenci alacağını ifade ettiğini söyleyen Karabıyık, ancak dün açıklanan listeye göre bin 367 lisenin sınavla öğrenci alacağını aktardı.

Bu liselerin kontenjanının 126 bin 516, liseye geçecek öğrenci sayısının ise 1 milyon 250 binin üzerinde olduğunu belirten Karabıyık, "Bu şu demek, liseye geçecek 1 milyon 250 binin öğrencinin yüzde 10'u sınavla yerleşecek." diye konuştu.

Sınavla girilecek okullara "nitelikli okul" denilmesini de eleştiren Karabıyık, bu bin 367 lisenin 298'inin Anadolu imam hatip lisesi, 309'unun fen lisesi, 89'unun sosyal bilimler lisesi, 449'unun mesleki ve teknik Anadolu lisesi, 222'sinin ise Anadolu lisesi olduğuna işaret etti.

Genel anlamda sınavla öğrenci alan okulların dağılımına bakıldığında önemli ölçüde planlama hatası yapıldığını ileri süren Karabıyık, şunları belirtti:

"Bazı ilçelerde sınavla öğrenci alan hiç Anadolu lisesi yok iken bazılarında sadece mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve Anadolu imam hatip lisesi olduğu görülüyor. Bu ilçelerde sınava giren öğrenciler zorunlu olarak ya evlerinden uzak ilçelerdeki okulları tercih edecek ya da imam hatip, mesleki ve teknik Anadolu lisesi tercihi yapmak zorunda kalacaktır."

-"Öğrenciler ve ailelerini kaos beklemektedir"

Milli Eğitim Bakanlığının eğitim sistemini siyasallaştırma politikasına devam ettiğini savunan Karabıyık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle mesleki ve teknik Anadolu liseleri yok sayılmıştır. Mevcut 8 bin 457 resmi lisenin bin 367'si sınavla öğrenci alacak şekle dönüştürülmüş. Köklü başarılı, okul kültürü olan kurumların çoğu bu liste içerisinde yer alamadı. Bu veriler ülke genelindeki liselerin nitelikli ve niteliksiz olarak tam anlamıyla ayrıldığını ortaya koymuştur. Milli Eğitim Bakanının deyimiyle 'nitelikli' okullarda az öğrenci, niteliksiz okullarda çok öğrenci eğitim-öğretim görecektir. Bu model mesleki eğitimi yok etme ve eğitimi dinselleştirme üzerine kurulmuştur."

Yaz boyunca sınavla ya da sınavsız okullara kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ve ailelerini kaos beklediğini ileri süren Karabıyık, "Yeni sistem yine yoksul aile çocuklarını vuracaktır. Ekonomik durumu iyi olan aileler nitelikli eğitim için çocuklarını özel okullara gönderecek, özel okula gitme oranı bu yıl normalin üzerinde bir artış hızı kazanacaktır. Eğitimde fırsat ve imkan eşitliğine aykırı bu modelden AKP hükümeti derhal vazgeçmelidir." ifadesini kullandı.

Karabıyık, kılavuzda öğrencilerin nasıl tercih yapacağına ilişkin de bilgi bulunmadığını, pek çok konuda belirsizliklerin sürdüğünü ifade etti.

Eğitimin siyasileştirildiğini ve gelecek nesilleri şekillendirme aracı olarak kullanıldığını öne süren Karabıyık, bu zihniyetin değişmesi, öğrencilerin çağdaş, eşit bir eğitime kavuşması gerektiğini söyledi.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Karabıyık, sınavla girilen okullar ile sınavsız okullar arasında eşitsizlik olacağını, bunun velileri ve öğrencileri mutsuz edeceğini kaydetti.

Karabıyık, "Bu tür kararlar alınırken çocukların, gençlerin maksimum menfaatinin ön planda tutulması icap eder. ve eğitimin paydaşlarının görüşü alınarak yapılması gerekir. Bir kişinin bir gün 'Ben şunu kaldırıyorum' demesiyle arkasından da Milli Eğitim Bakanlığının hemen o isteğe uyarak bir çalışma yapmasıyla bu işler olmaz. Bu öğrencilere günah. Bunlar bizim çocuklarımız." sözlerine yer verdi.